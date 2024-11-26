То ли большая, то ли малая медведица: на подходе новый диск WARDRUNA «Birna»

Комментарии

Ad Noctum: «Как только я отказался от продуктов животного происхождения и перешел на растительное питание, мой уровень энергии вырос» Как только я отказался от 45 размера…

Ad Noctum: D написал(а):

Он говорит не только за свою группу, которая засветилась еще в 80х, а о музыке в целом Я из текста понял только то, что он люто завидует метле,…