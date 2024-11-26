То ли большая, то ли малая медведица: на подходе новый диск WARDRUNA «Birna»Новинки и новости
Любителям нордической магии, таинств и скандинавского невесомого фолка: на январь назначен выход шестого альбома WARDRUNA Birna. «В своем постоянном диалоге с природой Einar Selvik в этот раз стремился расслышать голос Медведицы (именно так название альбома переводится с древнескандинавского).
Этот диск — посвящение хранительнице лесов, заботливой защитнице природы и ее борьбе здесь, на Земле. Постепенно вытесненная из естественной среды обитания современным обществом, она впала в состояние вечной спячки. В результате лес медленно умирает в тоске, ритм его сердца сбивается и пульс утихает. Birna призывает ее вернуться».
Почему-то после прочтения этой части пресс-релиза вспомнился фильм «Выживший», но тут, конечно, другое. Lindy-Fay Hella, Einar Selvik, всплеск волшебства и ритмика, которая в некоторых песнях релиза специально подбиралась в соответствии с медвежьим сердцебиением.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 125
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Комментарии
Павло:
W8tan:
Mustdie:
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Тут и сомневаться нечего — этого придурка специально назначили выступать на Олимпиаде, чтобы он распространял так веганскую риторику.…
Виктор:
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jurgai:
так-так — на повестке стоит вопрос «эффективного переваривания»…
Юрий:
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Mustdie:
Anastasiya написал(а):
Но думаю, имея скромные 6 млн, не пропадешь))) https://www.celebritynetworth.com/richest-celebrities/rock-stars/charlie-benante-net-worth/
теперь этот пост выглядит еще смешнее, спасибо)…
Ad Noctum:
Anastasiya написал(а):
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Спасибо. Ну, как-то так я и предпо…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
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Ad Noctum:
D написал(а):
Он говорит не только за свою группу, которая засветилась еще в 80х, а о музыке в целом
Я из текста понял только то, что он люто завидует метле,…
Ad Noctum:
Polaris написал(а):
Вот честно, лучше бы он за медстраховку начал говорить.
Не знаю, как эта система работает в США, но разве он не может сам себе полис купит…
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