WARDRUNA
26.11.2024

То ли большая, то ли малая медведица: на подходе новый диск WARDRUNA «Birna»

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Любителям нордической магии, таинств и скандинавского невесомого фолка: на январь назначен выход шестого альбома WARDRUNA Birna. «В своем постоянном диалоге с природой Einar Selvik в этот раз стремился расслышать голос Медведицы (именно так название альбома переводится с древнескандинавского).

Этот диск — посвящение хранительнице лесов, заботливой защитнице природы и ее борьбе здесь, на Земле. Постепенно вытесненная из естественной среды обитания современным обществом, она впала в состояние вечной спячки. В результате лес медленно умирает в тоске, ритм его сердца сбивается и пульс утихает. Birna призывает ее вернуться».

Почему-то после прочтения этой части пресс-релиза вспомнился фильм «Выживший», но тут, конечно, другое. Lindy-Fay Hella, Einar Selvik, всплеск волшебства и ритмика, которая в некоторых песнях релиза специально подбиралась в соответствии с медвежьим сердцебиением.

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