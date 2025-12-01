THE CROWN объявили прощальный тур

THE CROWN объявили прощальный турБлог
«35 лет творчества и дэз-метал рубилова — и вот пришло время завершить путь THE CROWN», — стартовали зиму прощальным заявлением шведы.
Группа объявила череду концертов на 2026 год — и в отличие от SEPULTURA или MEGADETH, не обещала еще несколько лет туров или релизов, объявив, что планирует уйти в пенсионный туман.
«Это будут не только прощальные шоу, но и прощальная глава в принципе. Мы хотим уйти со сцены на своих условиях, отдав в последний раз должное всему, за что топили: энергии, страсти, любви к экстрим-музыке. Это будет концерты для фэнов, чья поддержка и привязанность держали нас на плаву более 30 лет. Каждое шоу будущего года будет выражением благодарности. Спасибо вам большое! И давайте сделаем финал достойным!»
