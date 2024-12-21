THE 3RD AND THE MORTAL воссоединяются с Kari RueslåttenБлог
Ну и еще один любопытный ностальгический концертный реюнион-коллаб после объявления THE GATHERING. THE 3RD AND THE MORTAL объединились с Kari Rueslåtten
потому что очень нужны бабки чтобы совместно отыграть на ряде концертных и фестивальных дат 2025-2026 альбом Tears Laid In Earth и EP Sorrow.
«Мы собрались вместе и отлично провели время, пускай и прошло много лет, — написали музыканты, — а теперь ждем возможности снова встретиться с друзьями и фэнами!»
Первый анонс их выступления — норвежский августовский фестиваль Midgardsblot.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 18
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Обновления
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THE 3RD AND THE MORTAL воссоединяются с Kari Rueslåtten
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Комментарии
Obitur:
Унылая тошниловка. Все проекты лехтинена — однотипные, а сам он является токсичным м-+(:м.
Тн «сибирский» блэк — это чушь.
Скучное полотно, которое нейросетка сможет в…
DC:
Интересный набор. Хорошо, что обошлось без каких-нибудь Milli Vanilli …
Antonarchus:
Вживую ребята круты! Так что пусть себе хайпят если надо. Но лучше пусть возвращаются к нам и еще пошумят.…
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Продолжение темы. Удо Диркшнайдер. Полностью сольное его творчество не знаю, Accept больше нравится, хотя и Удо уважаю, крутой дядька и человек до�…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Это у него лицо так растатуированно или он только поел?
Есть мнение, что татухи на лице — признак псих. невменяемости. Вон, у чувака,…
Jason:
jurgis написал(а):
эхх, ОмерЫка… извращуги-манняки-копрофилы — а при чём тут музыка?такими темпами скоро будем иметь говно-киллер
shitkiller.com как раз не занят …
Писюн с глазами:
Алексей:
Другой Александр написал(а):
Я тут ещё подумал. Представил себя на месте какого-нибудь обывателя, который всю жизнь только постсоветскую эстраду или там т. н. «…
Sonder77:
Виктор написал(а):
простите что бомбануло
не простим за Гриму…
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Трушная великая хэви метал банда, образец жанра, классика. Accept. Говоря о них нельзя не пройтись по сольному творчеству UDO. Но это завтра, за один �…
goremyka:
Почему то вспомнился украинский грайнд коллектив с названием Ebanath… Этому типу больше подошло бы название …
goremyka:
Другой Александр:
Я тут ещё подумал. Представил себя на месте какого-нибудь обывателя, который всю жизнь только постсоветскую эстраду или там т. н. «русский рок» слушал, даже не стерео�…
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