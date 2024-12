THE 3RD AND THE MORTAL воссоединяются с Kari Rueslåtten

Ну и еще один любопытный ностальгический концертный реюнион-коллаб после объявления THE GATHERING. THE 3RD AND THE MORTAL объединились с Kari Rueslåtten потому что очень нужны бабки чтобы совместно отыграть на ряде концертных и фестивальных дат 2025-2026 альбом Tears Laid In Earth и EP Sorrow.

«Мы собрались вместе и отлично провели время, пускай и прошло много лет, — написали музыканты, — а теперь ждем возможности снова встретиться с друзьями и фэнами!»

Первый анонс их выступления — норвежский августовский фестиваль Midgardsblot.

