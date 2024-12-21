THE RD AND THE MORTAL
21.12.2024

THE 3RD AND THE MORTAL воссоединяются с Kari Rueslåtten

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Ну и еще один любопытный ностальгический концертный реюнион-коллаб после объявления THE GATHERING. THE 3RD AND THE MORTAL объединились с Kari Rueslåtten потому что очень нужны бабки чтобы совместно отыграть на ряде концертных и фестивальных дат 2025-2026 альбом Tears Laid In Earth и EP Sorrow.

«Мы собрались вместе и отлично провели время, пускай и прошло много лет, — написали музыканты, — а теперь ждем возможности снова встретиться с друзьями и фэнами!»

Первый анонс их выступления — норвежский августовский фестиваль Midgardsblot.

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