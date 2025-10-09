Теперь официально: MY DYING BRIDE расстались с Aaron Stainthorpe

Теперь официально: MY DYING BRIDE расстались с Aaron StainthorpeБлог
Не то чтобы неожиданно, но наконец официально: MY DYING BRIDE в одностороннем порядке объявили, что Aaron Stainthorpe более не является частью группы. Коллектив опубликовал длинное прочувствованное заявление, сообщив, что решиться было трудно, они долго молчали, собирались с силами — ну и, кто знает, может, ждали, когда коллега наиграется с HIGH PARASITE.
Этого не случилось, и фотокарточки из студии MY DYING BRIDE, где группа работает над будущим альбомом, также были без Аарона — хотя в интервью он всегда отмечал, что никуда не уходил, никакой конкуренции в его душе между двумя коллективами нет, и вообще в чем проблема? Ну подумаешь, не хотел ехать в тур в поддержку A Mortal Binding, ну так что теперь, выгонять? У него, между прочим, все права одного из основателей MDB.
Вопрос с концертами тогда решили — и выбор Mikko Kotamäki из SWALLOW THE SUN был единогласным. Взаимоотношения также сложились отлично (хотя, говорили англичане, в жизни Mikko — человек своеобразный, особенно в том, что касается чувства юмора, однако профессионал высшего класса) — и хотя будущий постоянный фронтмен пока не объявлен, вполне возможно, финн соблазну не устоит.
«MY DYING BRIDE не распались, не на паузе, — подчеркнул коллектив в своем заявлении, — на паузе мы не были никогда. И как бы там ни случилось, мы искренне желаем Аарону удачи во всех его соло-начинаниях».
Автор: Anastasiya
Комментарии
думстер-бумбстер:
Блет, легенда всё же закончилась: голос страданий, печали и скорби Аарона теперь будет плыть по Лете в одиночестве……
Блет, легенда всё же закончилась: голос страданий, печали и скорби Аарона теперь будет плыть по Лете в одиночестве…