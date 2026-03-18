Tarja
18.03.2026

Tarja Turunen вернулась в металлический метал

Новинки и новости

Тарья нарядилась в рогатый костюм, напоминающий что-то из гардероба GWAR, и объявила, что готовится выпустить самый тяжелый альбом в своей карьере. Ибо хватит ныть и петь рождественские умильные песенки (этого пресс-релиз не писал, но надеемся, подразумевал).

Выходящий в июне Frisson Noir, как нам обещают, включит массивные кинематографичные оркестровки, классический бэкграунд и, одновременно, мощь, интенсивность современного метала. А также много гитар.

Среди гостей альбома — Dani Filth, Marko Hietala, APOCALYPTICA в полном составе, а также внезапно Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS). В качестве же затравки уже презентовано лирик-видео на тему «At Sea» — по которой можно оценить новый металлический метал в исполнении Тарьи. И впечатлиться.

