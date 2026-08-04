Tarja про NIGHTWISH: «Если б смогла вернуться назад, я бы устроила им ад»Блог
Tarja выпустила в июне очередной сольный альбом Frisson Noir, но интервьюерам, которые подписались на промо-кампанию релиза, он не так уж и важен. Ведь лучше еще разок посплетничать про NIGHTWISH! Тем более, что с годами (а прошло уже более 20) риторика Турунен становится все агрессивнее.
«Жаль, что так все закончилось с NIGHTWISH. Но единственное, что бы я сделала, если б смогла вернуться назад, — я бы устроила им ад. У меня был контракт, я могла качать права, и если б сделала это, они б годами сидели в полном говне. Я могла. Но не стала. Я просто собралась и уехала.
Меня уволили письмом, в конце тура, написав, что, мол, «к сожалению, эмоции для тебя стали важнее, чем бизнес, деньги и прочие обязательства». А потом начали меня публично травить. Они хотели меня уничтожить — таков был долгоиграющий план. Не ожидала подобного… это было просто мерзко.
В небольшой стране вроде Финляндии тяжко переживать подобное. Мое лицо было на всех таблоидах страны — недели, наверное, три. Так, пришлось покинуть родину. Я отправилась в Буэнос-Айрес.
Пострадала тогда не только я — но и семья, друзья, все мое окружение. Все были подавлены. Немало времени прошло, прежде чем я снова научилась доверять людям. Но, к счастью, у меня прекрасный брак, крепкие надежные отношения. Это помогло. Семья была рядом с тяжелый период.
Может быть, я когда-то прощу бывших коллег. Но точно не забуду им это все».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 68
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Tarja про NIGHTWISH: «Если б смогла вернуться назад, я бы устроила им ад»
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Комментарии
Алекс:
Паша:
4 / 13
Увы, мимо! Вы знаете “Symphony of Destruction” и, возможно, даже узнаете Dave Mustaine без гитары. Но обсуждать «Risk» без защитного шлема пока не получится.
А по-моему неплохо, у�…
jurgis:
Anastasiya:
Crow написал(а):
О каком инциденте речь?
Гуглите «megadeth антрим 1988 скандал».…
Crow:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Holy_Wars%E2%80%A6_The_Punishment_Due
О каком инциденте речь?…
Anastasiya:
Чингачгук написал(а):
Нельзя сказать, впрочем, что государство не заботится о коренных народах: индейцам полагается куча преференций и дотаций; к примеру, в шт…
James Hetfield:
Polaris:
40PT:
Спадар Антось написал(а):
Бухла няможна, вогнішча няможна… У пізду такія фэсты!
нажэрціся ды што-небудзь падпаліць — гэта па-нашаму. ці можа людзі проста ўме…
Чингачгук:
Нельзя сказать, впрочем, что государство не заботится о коренных народах: индейцам полагается куча преференций и дотаций; к примеру, в штатах, где нет легалайза, на �…
Fredguitarist:
Спадар Антось:
Тварь:
Король Ада, как я понимаю, с компашкой Аббата не приехал?
А вообще, красиво, конечно. Индей…
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