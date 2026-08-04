Tarja про NIGHTWISH: «Если б смогла вернуться назад, я бы устроила им ад»

Tarja выпустила в июне очередной сольный альбом Frisson Noir, но интервьюерам, которые подписались на промо-кампанию релиза, он не так уж и важен. Ведь лучше еще разок посплетничать про NIGHTWISH! Тем более, что с годами (а прошло уже более 20) риторика Турунен становится все агрессивнее.

«Жаль, что так все закончилось с NIGHTWISH. Но единственное, что бы я сделала, если б смогла вернуться назад, — я бы устроила им ад. У меня был контракт, я могла качать права, и если б сделала это, они б годами сидели в полном говне. Я могла. Но не стала. Я просто собралась и уехала.

Меня уволили письмом, в конце тура, написав, что, мол, «к сожалению, эмоции для тебя стали важнее, чем бизнес, деньги и прочие обязательства». А потом начали меня публично травить. Они хотели меня уничтожить — таков был долгоиграющий план. Не ожидала подобного… это было просто мерзко.

В небольшой стране вроде Финляндии тяжко переживать подобное. Мое лицо было на всех таблоидах страны — недели, наверное, три. Так, пришлось покинуть родину. Я отправилась в Буэнос-Айрес.

Пострадала тогда не только я — но и семья, друзья, все мое окружение. Все были подавлены. Немало времени прошло, прежде чем я снова научилась доверять людям. Но, к счастью, у меня прекрасный брак, крепкие надежные отношения. Это помогло. Семья была рядом с тяжелый период.

Может быть, я когда-то прощу бывших коллег. Но точно не забуду им это все».

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