Сын Ihsahn’a основал блэк-метал проект ANGELLБлог
Подтверждая затертую присказку про яблочко и яблони, 17-летний блэк-метал фрукт по имени Angell пошел в сольное плавание, основал проект ANGELL, и семейные норвежские корни могут быть уверены, что прорастали не зря. Angell Solberg Tveitan — сын Ihsahn and Ihriel, которая, помимо собственного музыкального наследия, является сестрой Pål ‘Lord PZ’ Solberg (SOURCE OF TIDE, ex-PECCATUM), Kenneth Solberg (ex-LEPROUS) и вокалиста LEPROUS Einar Solberg.
Еще у Исана и Ириэль есть дочь Ariadne Solberg Tveitan, и она тоже немножко поет!
Angell Solberg Tveitan же ранее был замечен вокально в проекте IBARAKI (причем пацану не было тогда и 15 лет), а также с некоторых пор помогает отцовскому сольному творению с перкуссией. И вообще умеет играть на самых разных инструментах. Так что демо Veiled By Woe сочинил и исполнил самостоятельно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 211
Читайте также:
- Фото: SEPTICFLESH, KRISIUN, THY ANTICHRIST, SUFFOCATION, UDO, IHSAHN, EX DEO на круизе 70000 Tons of Metal 2025
- Новинка IHSAHN «Pilgrimage To Oblivion». «Я подумал: что будет, если в этот раз я подниму планку сразу в десять раз выше?»
- Ihsahn: «Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе EMPEROR? Запросто»
- Ihsahn: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
- IBARAKI: долгожданный проект блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM и IHSAHN
- IHSAHN выпускает новый EP и продюсирует блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM
- Три метал-новинки, чтобы подготовиться к выходным
- Фестиваль Prog In Park в Варшаве. Как LEPROUS, IHSAHN, ANATHEMA вырвали душу и кусочек сердца
- Ihsahn: «Икона блэк-метала? Ко мне это не имеет никакого отношения»
- Новое видео и клип IHSAHN «Arcana Imperii». «В последнее время я слушаю современный R&B и хип-хоп»…
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Сын Ihsahn’a основал блэк-метал проект ANGELL
-
DARK ANGEL вернулся с первой песней за 34 года. А лучше бы не надо
-
Внезапный поворот! Anders ‘Blakkheim’ Nyström: «Я никогда не говорил, что решил отказаться от KATATONIA»
-
Цитата. Mikkey Dee: «Не думаю, что нынешняя индустрия могла б сегодня переварить еще одних MOTÖRHEAD»
-
Jon Schaffer, ICED EARTH: «Иисус — это единственный путь. Теперь мне это абсолютно ясно»
-
Richie Faulkner: «В JUDAS PRIEST все должно быть на мировом уровне. А я на нем себя уже не чувствую»
-
Мнение. Adrian Smith, IRON MAIDEN: «Чувство, конец света уже близок»
-
Dani Filth, CRADLE OF FILTH о сладкой жизни: «Вероятно, Sony ждали, что с их финансированием мы пойдем на танцевальные курсы»
-
Нацисты признали Glenn Danzig «своим»
-
«Всем сейчас нужна эта группа!» SEX PISTOLS возвращаются с концертами
Комментарии
Черноярец:
Potato Lich:
Да простят меня старые трэшеры, но это и правда совсем плохо.…
DC:
Почти как Родеон Газманов — пойдет по стопам отца. Ждём поп-дуэт…
jurgis:
Юрий написал(а):
Моё личное мнение , что я только что прослушал каких то школьников , играющих на репетиции в доме культуры сельсовета (((
(как в анекдоте) Вово…
Юрий:
Моё личное мнение , что я только что прослушал каких то школьников , играющих на репетиции в доме культуры сельсовета (((…
Писюн с глазами:
Тварь:
Crow написал(а):
Тварь написал(а):
«Это мы четверо» (с) Блайнд Гардиан
Не совсем понял, поясни пожалуйста. Томен один из моих лучших друзей, регулярно с ним видимс…
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
Назар Василич написал:
Килемал написал:
Назар Василич написал
[диалог выше]
Не совсем так. Даже совсем не так. Просто попросить …
Bloody JJ:
Колючий Вожык написал(а):
трек обалденный…всегда не доверял авторам статей которые пишут про то что им нравится хорошо, а если не то нет…чисто вкусощина одно…
Колючий Вожык:
трек обалденный…всегда не доверял авторам статей которые пишут про то что им нравится хорошо, а если не то нет…чисто вкусощина одного человека — автора…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
…что думаешь о группе Allegaeon?
Чёт не торкает. Но это чисто моя вкусовщина. А так, вполне профессионально и небезталантно.…
jurgai:
да ладно …имеют право — время покажет надо ли оно (второго «Darkness Descends» скорее всего и не будет) как по мне вполне бодрая трэшуха…
Crow:
Тварь написал(а):
«Это мы четверо» (с) Блайнд Гардиан
Не совсем понял, поясни пожалуйста. Томен один из моих лучших друзей, регулярно с ним видимся, да, он пок�…
Лучше бы на завод устроился
Почти как Родеон Газманов — пойдет по стопам отца. Ждём поп-дуэт
Стиль музыки можно обозначить с приставкой ПРОГРЕССИВ)