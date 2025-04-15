angell
15.04.2025

Сын Ihsahn’a основал блэк-метал проект ANGELL

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Подтверждая затертую присказку про яблочко и яблони, 17-летний блэк-метал фрукт по имени Angell пошел в сольное плавание, основал проект ANGELL, и семейные норвежские корни могут быть уверены, что прорастали не зря. Angell Solberg Tveitan — сын Ihsahn and Ihriel, которая, помимо собственного музыкального наследия, является сестрой Pål ‘Lord PZ’ Solberg (SOURCE OF TIDE, ex-PECCATUM), Kenneth Solberg (ex-LEPROUS) и вокалиста LEPROUS Einar Solberg.

Еще у Исана и Ириэль есть дочь Ariadne Solberg Tveitan, и она тоже немножко поет!

Angell Solberg Tveitan же ранее был замечен вокально в проекте IBARAKI (причем пацану не было тогда и 15 лет), а также с некоторых пор помогает отцовскому сольному творению с перкуссией. И вообще умеет играть на самых разных инструментах. Так что демо Veiled By Woe сочинил и исполнил самостоятельно.

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3 комментария

  • Писюн с глазами написал(а):

    Лучше бы на завод устроился

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  • DC написал(а):

    Почти как Родеон Газманов — пойдет по стопам отца. Ждём поп-дуэтhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Черноярец написал(а):

    Стиль музыки можно обозначить с приставкой ПРОГРЕССИВ)

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