Свадебный сезон в CRADLE OF FILTH: Дэни сделал предложение своей подруге на фестивальной сцене

Свадебный сезон в CRADLE OF FILTH: Дэни сделал предложение своей подруге на фестивальной сценеБлог
Пока мир повсеместно пытается уничтожить себя и соседей, CRADLE OF FILTH придумали массово жениться. Поэтому отвлечемся от апокалиптических релизов (альбомов, в которых все умерли, а кто не умер, позавидовал умершим, все больше) и поздравим Дэни, который, похоже, насмотревшись на коллег, тоже решил в очередной раз жениться. Девушку 51-летнего музыканта, артистку и татуировщицу, зовут София Белоусова, пара вместе давно (и кажется, соцсетями музыканта София рулит тоже довольно давно) — а предложение он ей сделал красиво, на сцене феста Download. Потому что может себе позволить! Ну и вообще есть такая традиция — сама наблюдала, как во время клубного шоу CHELSEA GRIN какой-то чувак сбивчиво и многословно приглашал под венец даму сердца.
«Хочу попросить пару минут вашего времени, — обратился Грязнуля к аудитории, — это очень, сука, важно, особенно для меня. Сейчас я ошарашу свою партнершу. София, иди сюда.
Любовь моей жизни, моя королева… Станешь ли ты…» — и показал кольцо (прямиком из Мордора, пошутил музыкант). Не дожидаясь ответа, пара обнялась, поцеловалась — после чего группа продолжила шоу.
Такой вот Cradle of Weddings в последние годы… Совет, как говорится, да любовь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
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Комментарии
Nokt:
Моран написал(а):
Зачем они этой хренью занимаются на старости лет? Неохота идти в супермаркет за прилавок или в парке мусор убирать?
тебе охота — ты и иди…
николай:
Моран написал(а):
Зачем они этой хренью занимаются на старости лет? Неохота идти в супермаркет за прилавок или в парке мусор убирать?
ну сейчас запилят «про�…
Христос Не Воскрес:
Моран:
Зачем они этой хренью занимаются на старости лет? Неохота идти в супермаркет за прилавок или в парке мусор убирать? …
Death:
Александр:
https://www.youtube.com/watch?v=_Qu2QKGIVfk&list=RD_Qu2QKGIVfk&start_radio=1
Трек Plastic от Biohazard с участием Питера Стила из Type O Negative с альбома Uncivilization (к слову вышедший 11.09.01)…
jurgai:
свидетель ебанариума:
jurgis:
Potato Lich написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
jurgis написал(а):
вот мы тут троллим тролльчонка
Вы так здорово его затроллили, что развели срач на двести сообщени�…
Potato Lich:
Камерад Шайтан написал(а):
jurgis написал(а):
вот мы тут троллим тролльчонка
Вы так здорово его затроллили, что развели срач на двести сообщений, от злости поп�…
Виктор (похожий, но не тот):
Писюн c глазами:
Bronco:
Юрий написал(а):
Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))
Через VPN все �…
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