Свадебный сезон в CRADLE OF FILTH: Дэни сделал предложение своей подруге на фестивальной сцене

Пока мир повсеместно пытается уничтожить себя и соседей, CRADLE OF FILTH придумали массово жениться. Поэтому отвлечемся от апокалиптических релизов (альбомов, в которых все умерли, а кто не умер, позавидовал умершим, все больше) и поздравим Дэни, который, похоже, насмотревшись на коллег, тоже решил в очередной раз жениться. Девушку 51-летнего музыканта, артистку и татуировщицу, зовут София Белоусова, пара вместе давно (и кажется, соцсетями музыканта София рулит тоже довольно давно) — а предложение он ей сделал красиво, на сцене феста Download. Потому что может себе позволить! Ну и вообще есть такая традиция — сама наблюдала, как во время клубного шоу CHELSEA GRIN какой-то чувак сбивчиво и многословно приглашал под венец даму сердца.

«Хочу попросить пару минут вашего времени, — обратился Грязнуля к аудитории, — это очень, сука, важно, особенно для меня. Сейчас я ошарашу свою партнершу. София, иди сюда.

Любовь моей жизни, моя королева… Станешь ли ты…» — и показал кольцо (прямиком из Мордора, пошутил музыкант). Не дожидаясь ответа, пара обнялась, поцеловалась — после чего группа продолжила шоу.

Такой вот Cradle of Weddings в последние годы… Совет, как говорится, да любовь.

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