Суперпроект MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGIN выпускает дебютник

Комментарии

Другой Александр: Олаф написал(а):

Другой Александр написал(а):

Нет. Le Monde, например, явно не из их числа. Скорее проелисейское. В Le Monde написвно о просто граффити в виде гробов, б�…

Олаф: Другой Александр написал(а):

Нет. Le Monde, например, явно не из их числа. Скорее проелисейское. В Le Monde написвно о просто граффити в виде гробов, без самолётов.

…