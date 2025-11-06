Суперпроект MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGIN выпускает дебютник

Суперпроект MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGIN выпускает дебютникНовинки и новости
Осенью 2021-го я рассказывала про суперпроект MALEFIC THRONE, который в период ковидного затворничества замутили бывший гитарист ANGELCORPSE Gene Palubicki, Steve Tucker из MORBID ANGEL и драммер-многостаночник John Longstreth (ORIGIN, HATE ETERNAL и много другое). Так вот, ковид вроде как закончился, а желание красиво мутить совместную музыку не пропало.
Так, в конце этого месяца на Agonia Records выходит полноформатный дебютник The Conquering Darkness, нам показали его первый сингл «The Voice Of My Ghost», и если богу дэз-метала необходимо больше бронебойного наваристого техничного дэз-метала, то вот же оно.
