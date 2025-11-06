Malefic Throne
06.11.2025

Суперпроект MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGIN выпускает дебютник

Новинки и новости

Осенью 2021-го я рассказывала про суперпроект MALEFIC THRONE, который в период ковидного затворничества замутили бывший гитарист ANGELCORPSE Gene Palubicki, Steve Tucker из MORBID ANGEL и драммер-многостаночник John Longstreth (ORIGIN, HATE ETERNAL и много другое). Так вот, ковид вроде как закончился, а желание красиво мутить совместную музыку не пропало.

Так, в конце этого месяца на Agonia Records выходит полноформатный дебютник The Conquering Darkness, нам показали его первый сингл «The Voice Of My Ghost», и если богу дэз-метала необходимо больше бронебойного наваристого техничного дэз-метала, то вот же оно.

Количество просмотров: 23

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *