Arise From Worms
06.06.2026

Суперпроект ARISE FROM WORMS с «необычными гармониями из глубин полузабытой музыки разных уголков мира». В составе участники MORBID ANGEL и CRYPTOPSY

Новинки и новости

Еще один суперпроект в копилку суперпроектов: группа ARISE FROM WORMS, которую создал бывший гитарист INCANTATION Sonny Lombardozzi (ушел из коллектива он вроде бы потому, что хотел играть более технично и мелодично), а компанию составили Steve Tucker (MORBID ANGEL) на вокале, Flo Mounier (CRYPTOPSY) на барабанах, плюс студийно — Derek Sherinian (DREAM THEATER, Steve Vai, Yngwie Malmsteen) на клавишах.

Родилась идея проекта пару лет назад в туре MORBID ANGEL, где подыгрывал Sonny, потом бригада записала миник — ну а сейчас, подчеркивая серьезность намерений, готовится к выходу дебютный полноформатник A Bleeding Tree Hanging Self Destruction. О стилистике, думаю, немножечко догадались, — хотя музыканты пообещали не зацикливаться на жанровой классике.

«Sonny подошел к проекту как настоящий новатор. Он поставил перед собой задачу погрузиться в глубины полузабытой музыки разных уголков мира, а также исследовать малоизвестные музыкальные теории, лады и гармонические системы.

Для тех, кто разбирается в музыкальной теории: в своих композициях Сонни использует такие редкие структуры, как Double Harmonic Major, F# Lydian #2 #6 и Ionian Augmented #2.

Сочетая джаз-фьюжн с принципами классической музыкальной теории, группа сформировала собственное, легко узнаваемое звучание — с необычными гармониями и нестандартными размерами, выходящими за рамки привычного ритмического мышления».

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5 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Музыка вызывает интерес.
    Но лирика это адский ад. Маза фаза систер браза.
    Сакис из Rotting Christ со своим fire desire выглядит не их фоне почти Вергилием, не меньше.

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  • Gerber написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Музыка вызывает интерес.
    Но лирика это адский ад. Маза фаза систер браза.
    Сакис из Rotting Christ со своим fire desire выглядит не их фоне почти Вергилием, не меньше.
    Есть инфа, что тексты пишут в ИИ последнее время.

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  • Ваше Величество написал(а):

    Поебень какая то , ИИ лучше исполнит , и более того , это практически слизано с группы Morgue — Eroded Thoughts (1993) (((

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  • MRK написал(а):

    печальная история… когда «хотел играть более технично и мелодично» но было лень сочинять и попросил ИИ всё сделатьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Тварь написал(а):

    Ну оно прикольно, канешна, но лучше бы они позвали Кирка на соляки… Потому что без Кирка это временами разваливается на запчасти…

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