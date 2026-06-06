Суперпроект ARISE FROM WORMS с «необычными гармониями из глубин полузабытой музыки разных уголков мира». В составе участники MORBID ANGEL и CRYPTOPSY

Суперпроект ARISE FROM WORMS с «необычными гармониями из глубин полузабытой музыки разных уголков мира». В составе участники MORBID ANGEL и CRYPTOPSYНовинки и новости
Еще один суперпроект в копилку суперпроектов: группа ARISE FROM WORMS, которую создал бывший гитарист INCANTATION Sonny Lombardozzi (ушел из коллектива он вроде бы потому, что хотел играть более технично и мелодично), а компанию составили Steve Tucker (MORBID ANGEL) на вокале, Flo Mounier (CRYPTOPSY) на барабанах, плюс студийно — Derek Sherinian (DREAM THEATER, Steve Vai, Yngwie Malmsteen) на клавишах.
Родилась идея проекта пару лет назад в туре MORBID ANGEL, где подыгрывал Sonny, потом бригада записала миник — ну а сейчас, подчеркивая серьезность намерений, готовится к выходу дебютный полноформатник A Bleeding Tree Hanging Self Destruction. О стилистике, думаю, немножечко догадались, — хотя музыканты пообещали не зацикливаться на жанровой классике.
«Sonny подошел к проекту как настоящий новатор. Он поставил перед собой задачу погрузиться в глубины полузабытой музыки разных уголков мира, а также исследовать малоизвестные музыкальные теории, лады и гармонические системы.
Для тех, кто разбирается в музыкальной теории: в своих композициях Сонни использует такие редкие структуры, как Double Harmonic Major, F# Lydian #2 #6 и Ionian Augmented #2.
Сочетая джаз-фьюжн с принципами классической музыкальной теории, группа сформировала собственное, легко узнаваемое звучание — с необычными гармониями и нестандартными размерами, выходящими за рамки привычного ритмического мышления».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 146
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5 комментариев
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Комментарии
Тварь:
Ну оно прикольно, канешна, но лучше бы они позвали Кирка на соляки… Потому что без Кирка это временами разваливается на запчасти……
Дружище Христос:
Четко поставил на место милфу. К слову, я даже не знаю кто это такая, а она тут целый райдер уже выкатила — не снимайте, не шумите, не плюйте…
П�…
Mannfred:
«обезьяны, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке» — наверняка дядюшка Фрейд и его коллеги сочли бы данную эротическую фантазию весьма занимательной, а всем о…
MRK:
печальная история… когда «хотел играть более технично и мелодично» но было лень сочинять и попросил ИИ всё сделать…
Ваше Величество:
Поебень какая то , ИИ лучше исполнит , и более того , это практически слизано с группы Morgue — Eroded Thoughts (1993) (((…
Gerber:
Merzbow написал(а):
Музыка вызывает интерес.
Но лирика это адский ад. Маза фаза систер браза.
Сакис из Rotting Christ со своим fire desire выглядит не их фоне почти Вергилием, …
Merzbow:
Музыка вызывает интерес.
Но лирика это адский ад. Маза фаза систер браза.
Сакис из Rotting Christ со своим fire desire выглядит не их фоне почти Вергилием, не меньше.…
Другой Александр:
Олаф написал:
Если бы Иисуса в свое время сфотографировали бы, то хоть религиозных срачей меньше было бы
Да ровно наоборот. Вон, Туринская плащаница тоже с…
***:
Краткое изложение символической философии Blackness с экспозицией масонских табелей: https://basileus-oto.org/fra-aumgn-about-blackness-crossing-the-abyss/
Орите!…
Христос (который) Иисус:
Kodz написал(а):
> каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.
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MRK:
Chrissie наверное настолько весомая и уважаемая роцк-звезда, собирающая огромные стадионы и полные клубы …что может себе позволить и поплеваться в толпу — так сказать …
defplayer:
сделали бы лучше реюнион и прокатились хедлайнерами по фестам, чем все это…
Kodz:
> каково это: видеть перед собой десятки телефонов, направленных на тебя во время выступления.
какие нежные и ранимые рокеры. Хотя, понять можно — на The Pretenders, поди, �…
Музыка вызывает интерес.
Но лирика это адский ад. Маза фаза систер браза.
Сакис из Rotting Christ со своим fire desire выглядит не их фоне почти Вергилием, не меньше.
Merzbow написал(а):
Музыка вызывает интерес.
Но лирика это адский ад. Маза фаза систер браза.
Сакис из Rotting Christ со своим fire desire выглядит не их фоне почти Вергилием, не меньше.
Есть инфа, что тексты пишут в ИИ последнее время.
Поебень какая то , ИИ лучше исполнит , и более того , это практически слизано с группы Morgue — Eroded Thoughts (1993) (((
печальная история… когда «хотел играть более технично и мелодично» но было лень сочинять и попросил ИИ всё сделать
Ну оно прикольно, канешна, но лучше бы они позвали Кирка на соляки… Потому что без Кирка это временами разваливается на запчасти…