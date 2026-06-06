Суперпроект ARISE FROM WORMS с «необычными гармониями из глубин полузабытой музыки разных уголков мира». В составе участники MORBID ANGEL и CRYPTOPSY

Четко поставил на место милфу. К слову, я даже не знаю кто это такая, а она тут целый райдер уже выкатила — не снимайте, не шумите, не плюйте… П�…

Ваше Величество:

Другой Александр:

Олаф написал:

Если бы Иисуса в свое время сфотографировали бы, то хоть религиозных срачей меньше было бы

Да ровно наоборот. Вон, Туринская плащаница тоже с…