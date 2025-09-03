Супергруппа BENT SEA (MEGADETH, ABORTED, NAPALM DEATH) выпускает дебютник «The Dormant Ruin»Новинки и новости
Буквально через два дня выходит первый полноформатник BENT SEA The Dormant Ruin — грайндкор-супергруппы, созданной драммером MEGADETH (а также еще примерно 666 коллективов самого разного толка) Dirk Verbeuren еще в далеком 2011-м, но до сих пор изредка выпускавшей только какие-то синглы, сплиты и миники. Что неудивительно: и Дирк, и его коллеги по проекту Sven de Caluwé с Shane Embury, помимо основных команд, имеют массу иных студийных и туровых обязательств, так что одним релизом больше, одним меньше…
Тем не менее, диск финализирован, лейбла у них пока нет, и 20 песен The Dormant Ruin, наполненных сложными социально-озабоченными концептами, скорей всего, просто станут достоянием ютуба.
Как пели эти уважаемые господа в 2020-м в сингле «Partners In Grind», «Grind doesn’t pay / But it sure as hell makes our day / We live it and breathe it regardless / It’s in our blood- we’re partners in grind».
Веселым, безбашенным, хулиганским и беззаботным (как то обычно ожидаешь от грайндкора) материал группы, впрочем, на назовешь.
