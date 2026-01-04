Стрим нового альбома ULVER «Neverland»; с типа «панковским» отношением к делу

Стрим нового альбома ULVER «Neverland»; с типа «панковским» отношением к делуНовинки и новости
ULVER в наступившем году решили сыграть в Санту и выложили стрим нового альбома Neverland аккурат в новогоднюю ночь. Так что если его появление внезапно совпало с чьими-либо подарочными желаниями, то вот же оно. То есть он.
На четырнадцатом студийнике группа обещает «панковское» отношение к аранжировкам: меньше фокуса на традиционных песенных структурах, больше полета фантазии, художественной свободы и, если угодно, анархии.
На прилагающейся тропической визуализации колышутся цветочки, шатаются пальмы и накатывают волны; вокальных партий, помимо каких-то полунамеков и отдаленных голосов, нет. Воздушный, укачивающий, ни к чему не обязывающий фоновый ретро-саундтрек с отсылками к творчеству COIL — аккурат на постпраздничный отходняк.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 191
Читайте также:
- Клип июня: PERTURBATOR и ULVER в теме «Apocalypse Now»
- Клавишник ULVER Tore Ylwizaker покончил с собой накануне дня рождения
- ULVER: «Мы по-прежнему крайне обеспокоены, хотя и не удивлены, окружающим насилием, разделенностью и отчаянием»
- Встречаем DROTT: мистический прогрессив от участников ENSLAVED, ULVER и с Гаалем на вокале
- «Странная песня для странных времен». ULVER представили «Little Boy»
- Новый альбом ULVER: убийство Юлия Цезаря и игра в DEPECHE MODE
- Новый альбом ULVER «ATGCLVLSSCAP». Вы просто поверьте, а поймете потом
- Нас ожидает глючная зима. К выпуску готовится совместный проект SUNN O))) и ULVER
- Волчья месса: ULVER выложили в Сеть новый альбом
- ULVER: время выпускать волков
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
С наступающим!!!
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 года
-
Бывший драммер KISS Peter Criss выложил сольный альбом для скачивания за $1,000
-
Anneke Van Giersbergen вернется в THE GATHERING?
-
Вспоминая Лемми. «Он не ожидал, конечно, такого диагноза, но был спокоен»
-
Старые кони, часть два. Супергруппа NEFARIOUS обещает трэш-метал «на новом уровне»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2025-м
-
Самые дорогие пластинки 2025 года по версии Discogs
-
Американская кардиологическая ассоциация предлагает PEARL JAM для спасения жизни
-
Дикая история из Голливуда: убиты режиссер «This Is Spinal Tap» Роб Райнер и его жена
Комментарии
Mustdie:
Вы вообще слышали Tempestuous Fall — The Descent of Mortals Past Review?
Без этого альбома топ не валиден!…
jurgis:
Alex6:
Другой Александр написал(а):
Алекс написал:
Почему дебютника Belnejoum нет в списке? Шикарный албом, между прочим
Заценил. Добротная симфо-скорее-дэтуха-чем-блэк…
Тварь:
Другой Александр:
Алекс написал:
Почему дебютника Belnejoum нет в списке? Шикарный албом, между прочим
Заценил. Добротная симфо-скорее-дэтуха-чем-блэкуха с закосом под персидск�…
Другой Александр:
Boogeyman88_14 написал(а):
Нет в Украине давно такого города как Красноармейск. Уже лет десять. А от твоего комментария сразу лаптями отдает
Его уже действительн�…
Другой Александр:
Xitrez написал(а):
Ничто из перечисленного не тянет на «шедевр». А те группы, которые перечисляют разные умники в расчёте потешить своё ЧСВ — вообще ни о чём. Всё ,…
Boogeyman88_14:
Нет в Украине давно такого города как Красноармейск. Уже лет десять. А от твоего комментария сразу лаптями отдает…
gotherion:
Xitrez написал(а):
Ничто из перечисленного не тянет на «шедевр». А те группы, которые перечисляют разные умники в расчёте потешить своё ЧСВ — вообще ни о чём. Всё ,…
Дед Аким:
Новинок пока мало, и дальше буду меньше загружать, главное не количество, а качество, шикарный боевик гениального Петера Тэгтгрена
HYPOCRISY — Weed Out The Weak (DIRECTOR’S VERSION) [BRUTAL …
Олаф:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
Желаю счастья, здоровья, много хорошей музыки, а еще чтобы в опросе победил Сабатон и портал озарился пра�…
Дед Аким:
Вспоминаются шедевры Арии и Iron Maiden . Бедный Винни и Пятачок…
Дед Аким:
Один из шедевров Б.Г. Стихи потрясающие!!!
Борис Гребенщиков — Время на€β€ниться
Как написали в одном из комментариев — лютейщий шедевр �…
как фоновое вполне