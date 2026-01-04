ulver
04.01.2026

Стрим нового альбома ULVER «Neverland»; с типа «панковским» отношением к делу

Новинки и новости

ULVER в наступившем году решили сыграть в Санту и выложили стрим нового альбома Neverland аккурат в новогоднюю ночь. Так что если его появление внезапно совпало с чьими-либо подарочными желаниями, то вот же оно. То есть он.

На четырнадцатом студийнике группа обещает «панковское» отношение к аранжировкам: меньше фокуса на традиционных песенных структурах, больше полета фантазии, художественной свободы и, если угодно, анархии.

На прилагающейся тропической визуализации колышутся цветочки, шатаются пальмы и накатывают волны; вокальных партий, помимо каких-то полунамеков и отдаленных голосов, нет. Воздушный, укачивающий, ни к чему не обязывающий фоновый ретро-саундтрек с отсылками к творчеству COIL — аккурат на постпраздничный отходняк.

Количество просмотров: 191

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *