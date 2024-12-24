Niklas Kvarforth
24.12.2024

Страшное счастье фаната: SHINING издали «The Helsinki Tapes»

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SHINING и Niklas Kvarforth сейчас пребывают в состоянии заморозки: в 2023-м, рассказав, что год выдался невероятно сложным и здоровье Никласа пошатнулось, коллектив отправил в небытие пару участников и поставил статус «переучет», пообещав однажды вернуться с новым материалом.

А пока санаторий, лечебные ванны, клизмы (или что там ему нужно для реабилитации) и суд да дело, не желая оставлять темную паству маяться, Kvarforth выдал лейблам на переиздание архивные записи. Одной из них стала официально реализованная пару недель назад The Helsinki Tapes — сырая и довольно безумная версия песен из Redefining Darkness… да-да, еще более сырая и безумная, нежели знакомый всем финальный вариант 2012 года.

То был месяц, который Никлас провел в столице Финляндии в доме с экс-басистом SHINING Christian Larsson и Yusaf ‘Vicotnik’ Parvez (DØDHEIMSGARD, DOEDSMAGHIRD, VED BUENS ENDE): господа экспериментировали, сочиняли партии полноформатника и всячески буйствовали — свидетельства чему сохранились в виде демок.

Ну и взятая в 2024-м пауза показалась лучшим моментом, чтобы материал наконец реализовать, — причем по мнению самих участников, он настолько хорош, что во многих аспектах превосходит реальный альбом.

Проверим?..

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4 комментария

  • Starcross написал(а):

    >>>суть да дело
    суд да дело

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  • Anastasiya написал(а):

    Starcross написал(а):
    >>>суть да дело
    суд да дело
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  • Юрий написал(а):

    Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.

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  • Anastasiya написал(а):

    Юрий написал(а):
    Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.

    Так это переиздание, причем даже не альбома, а компиляции.

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