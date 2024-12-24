Страшное счастье фаната: SHINING издали «The Helsinki Tapes»Новинки и новости
SHINING и Niklas Kvarforth сейчас пребывают в состоянии заморозки: в 2023-м, рассказав, что год выдался невероятно сложным и здоровье Никласа пошатнулось, коллектив отправил в небытие пару участников и поставил статус «переучет», пообещав однажды вернуться с новым материалом.
А пока санаторий, лечебные ванны, клизмы (или что там ему нужно для реабилитации) и суд да дело, не желая оставлять темную паству маяться, Kvarforth выдал лейблам на переиздание архивные записи. Одной из них стала официально реализованная пару недель назад The Helsinki Tapes — сырая и довольно безумная версия песен из Redefining Darkness… да-да, еще более сырая и безумная, нежели знакомый всем финальный вариант 2012 года.
То был месяц, который Никлас провел в столице Финляндии в доме с экс-басистом SHINING Christian Larsson и Yusaf ‘Vicotnik’ Parvez (DØDHEIMSGARD, DOEDSMAGHIRD, VED BUENS ENDE): господа экспериментировали, сочиняли партии полноформатника и всячески буйствовали — свидетельства чему сохранились в виде демок.
Ну и взятая в 2024-м пауза показалась лучшим моментом, чтобы материал наконец реализовать, — причем по мнению самих участников, он настолько хорош, что во многих аспектах превосходит реальный альбом.
Проверим?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 200
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Комментарии
Anastasiya:
Юрий написал(а):
Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.
Так это переиздание, причем даже не альбома, а компиляции.…
Юрий:
Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.…
Anastasiya:
Starcross:
Олеся:
Anastasiya написал(а):
Даже не знааааю… Лайхо ненакрашенный на любительских (не промо) фотках что-то никак совсем. Только в такой вот стилизации и смотрится.
Сати�…
Олеся:
Jeka написал(а):
Ща может быть запюёте, меня, девчули, но я тащусь от Роберта Смита из группы Кьюр…))
Ad Noctum написал(а):
Когда мужчины указывают женщинам, к�…
Олеся:
Farbella написал(а):
неа, самый красивый — это Billy Joe Armstrong (Green Day)
ДА ДА ДА ДА!!!!!! 1000% уан фаузенд проусентс!…
jurgai:
уж кто-кто а скандинавы далеко не в первую очередь запариваются такими реюнионами ради банального баблоса — у них там полный порядок с этим (у многих постоянная раб�…
Syrex:
Ветошь написал(а):
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Другой Александр:
Anastasiya написала:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
«FULCI прибыли из Италии. Играют с 2013 года и, как шепчет вывеска, уважают хоррор и расчлененку…
Anastasiya:
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
«FULCI прибыли из Италии. Играют с 2013 года и, как шепчет вывеска, уважают хоррор и расчлененку.»
Фульчи �…
Ветошь:
W8tan:
А в России теперь даже таких фестов нет. На Fulci я бы сходил…
>>>суть да дело
суд да дело
Starcross написал(а):
>>>суть да дело
суд да дело
Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.
Юрий написал(а):
Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.
Так это переиздание, причем даже не альбома, а компиляции.