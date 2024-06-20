VOLA
20.06.2024

Стоит послушать: VOLA анонсировали четвертый альбом

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Честно, не совсем моя музыка, но факт остается фактом: датская VOLA — одно из самых любопытных прог/арт явлений последних десяти лет. Экспериментальные — но хитовые; сложные в жанровых пересечениях, ритмических и мелодических рисунках — но понятные и запоминающиеся. Тяжелые и электронные. Прогрессивные. Разные. Всегда.

На сегодняшний день у коллектива три альбома — и, судя по всему, обороты он только набирает, так что, возможно, ноябрьский Friend Of A Phantom станет прорывным. Кто знает.

Драммер Adam Janzi: «После выпуска Witness 2021 года прошло достаточно времени, чтобы впечатления, так сказать, осели, а мы сами с ним пообвыклись. С тех времен поменялись наши вкусы, подход к аранжировкам и звуку, поменялись наши жизни. В Witness чувствовался небольшой привкус меланхолии — сейчас же неким образом он разросся, став лейтмотивом будущего диска. Я чувствую, что VOLA выросла и повзрослела, вышла на новый этап своего развития».

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