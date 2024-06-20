Стоит послушать: VOLA анонсировали четвертый альбом

Стоит послушать: VOLA анонсировали четвертый альбомНовинки и новости
Честно, не совсем моя музыка, но факт остается фактом: датская VOLA — одно из самых любопытных прог/арт явлений последних десяти лет. Экспериментальные — но хитовые; сложные в жанровых пересечениях, ритмических и мелодических рисунках — но понятные и запоминающиеся. Тяжелые и электронные. Прогрессивные. Разные. Всегда.
На сегодняшний день у коллектива три альбома — и, судя по всему, обороты он только набирает, так что, возможно, ноябрьский Friend Of A Phantom станет прорывным. Кто знает.
Драммер Adam Janzi: «После выпуска Witness 2021 года прошло достаточно времени, чтобы впечатления, так сказать, осели, а мы сами с ним пообвыклись. С тех времен поменялись наши вкусы, подход к аранжировкам и звуку, поменялись наши жизни. В Witness чувствовался небольшой привкус меланхолии — сейчас же неким образом он разросся, став лейтмотивом будущего диска. Я чувствую, что VOLA выросла и повзрослела, вышла на новый этап своего развития».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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Комментарии
Черноярец:
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то советует? — чёта не замечаю)…
ratfred:
Тварь:
Какая же чепуха эта перезапись… Сухое и мертвое.
И не верю я в новый альбом БГ — потому что после 2002 года там не музыка, а механизм по заработку денег. Молодецкого ог�…
DimaCar:
Черноярец:
zly написал(а):
Кот: мяў-мяў
Сабачка: гаў-гаў
Парсюк: белмову не читаю, и не советую читать
Понимаешь, тролль, на белмове написано слишком много наебалова; а в…
Дед Аким:
Вообще ни как , настоящего артиста, его харизму и энергетику, пускай не совершенный голос, это все заменить нельзя роботом. Вот хит и хорошая песня, артисты культовы�…
zly:
Кот: мяў-мяў
Сабачка: гаў-гаў
Парсюк: белмову не читаю, и не советую читать…
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Черноярец:
Potato Lich написал(а):
Забаньте Черноярца.
Ё-моё, ты б хоть пояснил для убедительности…)…
Mmetall:
С последними .. ..смех)))) …авторам надо следить за белорусской метал сценой….она конечно мала,но не настолько)))..…
Potato Lich:
juris:
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