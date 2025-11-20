worm
Стоит послушать. Симфонический привет из «Некродворца» группы WORM

Дуэт WORM, когда-то флоридский, а ныне канадский, к четвертому альбому добился мажорного контракта с Century Media, посему червячная вампирическая харизматичная экспансия неминуема. Окровавленные, загримированные, при манишках, гробах и канделябрах, среди женщин, облизывающих резаные запястья, ребята воссоздают в клипах ламповую атмосферу золотой эпохи COF, когда все мы еще верили, что Дэни — симпатичный викторианский вурдалак, а не корпоративный гад.

«Добро пожаловать во владения ужаса, именуемые Некродворцом, — представляет вокалист Phantom Slaughter будущий альбом Necropalace. — Эта крепость столетиями хранила мои воспоминания и кошмары. Восставший из древнего сна, проклятый дух вновь вырвался на свободу, дабы стращать ваши ночи. Приближаясь к ледяным вратам замка Рэйвенблад, вы увидите, как поднимается кружевной туман. Призрачные силуэты окружают вас. Входите, если посмеете, однако знайте: тьма способна поглотить смертную душу навеки. Вселенское зло вернулось…»

Музыкально WORM довольно-таки любопытны — а также достаточно многообразны. Из альбома в альбом их преследовали сравнения с MORBID ANGEL, на первом же треке Некродворца очевиден крен в «диммуборгировщину»… хотя, осилив 12-минутную тему до конца, поймете, что все, опять же, не так однозначно. В общем, кому понравится, рекомендую ознакомиться и с предыдущими дисками — WORM реально своеобразны, отлично играют и простых музыкальных решений не ищут.

  • Eum написал(а):

    Играли же крутой подвально-гнилостный дум-дэз, а тут — 12 мин Димму Боргира. Что-то их штормит.

  • Денис написал(а):

    Eum написал(а):
    екомендую ознакомиться и с предыдущими дисками — WORM реально своеобразны, отлично играют и простых музыкальных решений не ищут.

    так они начинали как раз с блэка, потом перешли на смесь мелодик-блэка и дэт/дума с элементами фьюнерала (местами сильно Evoken напоминали). А сейчас наверное в обратном пути пошли, к истокам… Хотя прослушав песню… Да, юлэка стала намного больше, он теперь преобладает, но и дэт/дум никуда не делся, тем более неизвестно что там за остальные треки…

