Стоит послушать. Новый сингл THE RUINS OF BEVERAST «Alpha Fluids»

Сударик мой, свечково — оно всё как-то для свечки, но то, что мужло этой шаболды первост…

Ad Noctum:

quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »

Например, выпрямился из коленно- локтевой и снял с себя намор�…