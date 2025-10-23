Стоит послушать. Новый сингл THE RUINS OF BEVERAST «Alpha Fluids»Новинки и новости
THE RUINS OF BEVERAST, сольный проект немца Alexander von Meilenwald, в январе выпускает седьмой альбом Tempelschlaf, и хотя за двадцать лет знакомства с его творчеством можно более-менее сориентироваться, чего ожидать, всяк релиз мрачного дядьки приносит сюрпризы.
Взяв за основу атмосферный блэк-метал, он никогда не стесняется и не сдерживается в выразительных средствах, складывая один кроссжанровый элемент, по кирпичику, на другой, создавая диковинные сооружения, среди которых хочется блуждать, изучать, любоваться архитектурными изысками. Готик-думовые влияния? Почему бы и нет. Величественные хоры? Подойдет. Переливчатые психоделические узоры? Хорошо. THE RUINS OF BEVERAST не зацикливается на средствах, фиксируя творческие порывы создателя и меняясь от релиза к релизу, — потому новогодняя новинка ожидаема и любопытна.
В качестве первого сингла избрана тема «Alpha Fluids», и… кто знает, что будет за ней.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 90
Комментарии
Христос Не Воскрес:
не ну если в таком костюме и в таком же исполнении как тут https://www.youtube.com/watch?v=-UYgORr5Qhg … то почему бы и ДА …
Тварь:
Давайте честно: в Норвегию он переехал потому что у него невеста (или уже жена?) норвежка.
Вся эта трушность замогильная все время заканчивается, когда злобари начи�…
Тварь:
Это она же собирается проводить политику сегрегации Японии и ужесточения миграционной и культурной политики в стране?
Ну-ну.…
Ad Noctum:
Potato Lich написал(а):
А вы, батенька, там явно со свечкой рядом стояли
Сударик мой, свечково — оно всё как-то для свечки, но то, что мужло этой шаболды первост…
Граф Черноплодная Рябина:
Potato Lich написал(а):
Ad Noctum написал(а):
quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »
Например, выпрямился из…
asdf:
Potato Lich:
Ad Noctum написал(а):
quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »
Например, выпрямился из коленно- локтевой…
понурый митолизд:
«по ночам — когда муж отправляется спать — играет дома на барабанах» (БДСМ в японском стиле)…
Камерад Шайтан:
на лице её мужа(если это он на фото) написано «я самурай — я держусь, но ни разу не высыпаюсь»…
Ad Noctum:
quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »
Например, выпрямился из коленно- локтевой и снял с себя намор�…
Ветошь:
Сергей Филиппович:
Крутые братья белорусы!!!
Отличный порог метал Прямо Pink Floyd в металле!!!
Сергей, Тюмень, Россия. …
Мaga:
Его коллега по цеху (а до недавнего времени и по лэйблу) с другого конца планеты ведёт не столь аскетичный образ жизни. Играет он так:
https://www.youtube.com/watch?v=S9m_rjHVSsI&list=RD…
Добавить комментарий