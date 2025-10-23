The Ruins Of Beverast
23.10.2025

Стоит послушать. Новый сингл THE RUINS OF BEVERAST «Alpha Fluids»

THE RUINS OF BEVERAST, сольный проект немца Alexander von Meilenwald, в январе выпускает седьмой альбом Tempelschlaf, и хотя за двадцать лет знакомства с его творчеством можно более-менее сориентироваться, чего ожидать, всяк релиз мрачного дядьки приносит сюрпризы.

Взяв за основу атмосферный блэк-метал, он никогда не стесняется и не сдерживается в выразительных средствах, складывая один кроссжанровый элемент, по кирпичику, на другой, создавая диковинные сооружения, среди которых хочется блуждать, изучать, любоваться архитектурными изысками. Готик-думовые влияния? Почему бы и нет. Величественные хоры? Подойдет. Переливчатые психоделические узоры? Хорошо. THE RUINS OF BEVERAST не зацикливается на средствах, фиксируя творческие порывы создателя и меняясь от релиза к релизу, — потому новогодняя новинка ожидаема и любопытна.

В качестве первого сингла избрана тема «Alpha Fluids», и… кто знает, что будет за ней.

