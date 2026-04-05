05.04.2026

Стоит послушать. Новый сингл MORK «Ødelagt»

Специалисты по замогильному гипнотическому околоблэковому нагнетанию вселенского сумрака, полусонным параличам и давящим атмосферам, норвежцы MORK продолжают свое поступательно-тяжкое движение по миру, обвестив о выходе нового альбома с подходящим названием Monolitt.

После отлично зашедшего народу Syv 2024 года ожидания относительно нового MORK велики как никогда (выпустив Syv, группа откатала рекордное для себя количество международных туров и максимально расширила аудиторию — насколько то вообще возможно с таким специфическим звуком), и, слушая первый сингл «Ødelagt», отбиваясь от лупящих по голове тяжеловесных замшелых мокрых могильных плит, веришь: все у них будет хорошо. Как кто-то пошутил, новая музыка группы звучит, как будто блэкари плотно подсели на BLACK SABBATH и принялись играть кавер-версии… но… не все так просто. Слушаем!

Читайте также:

  • kvltist написал(а):

    Звучит вполне себе ортодоксально (параллели с Сэббэтами только плюс) и весьма «монолитно»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

