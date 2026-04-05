Стоит послушать. Новый сингл MORK «Ødelagt»Новинки и новости
Специалисты по замогильному гипнотическому околоблэковому нагнетанию вселенского сумрака, полусонным параличам и давящим атмосферам, норвежцы MORK продолжают свое поступательно-тяжкое движение по миру, обвестив о выходе нового альбома с подходящим названием Monolitt.
После отлично зашедшего народу Syv 2024 года ожидания относительно нового MORK велики как никогда (выпустив Syv, группа откатала рекордное для себя количество международных туров и максимально расширила аудиторию — насколько то вообще возможно с таким специфическим звуком), и, слушая первый сингл «Ødelagt», отбиваясь от лупящих по голове тяжеловесных замшелых мокрых могильных плит, веришь: все у них будет хорошо. Как кто-то пошутил, новая музыка группы звучит, как будто блэкари плотно подсели на BLACK SABBATH и принялись играть кавер-версии… но… не все так просто. Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 138
Добавить комментарий Отменить ответ
Fetus:
Посредственная, скучная музыка,а без Галдера то и подавно!!…
kvltist:
Звучит вполне себе ортодоксально (параллели с Сэббэтами только плюс) и весьма «монолитно»…
Писюн с глазами:
Вот что бывает, когда встречаются кризис среднего возраста, алкоголь и возможность хуярить комменты без ограничений.
А песенка прикольная, но на раз. Вокал как буд�…
понурый митолизд:
MRK написал(а):
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ
заметано, Деду больше не наливать!…
MRK:
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ…
Anastasiya:
Оффтоп-потоки сознания прошу в соответствующую рубрику. Задолбал. https://www.hitkiller.com/offtop-razgovory-obo-vsem.html…
Дед Аким:
Хотел бы поделиться ещё воспоминанием из молодости, в те годы работал продавцом — консультантом на Малой Бронной улице, почти центр Москвы, рядом те самые Патриарши…
Дед Аким:
Можно сказать некоторое и довольно продолжительное время был под влиянием темного принца удовольствий — Слаанеш. Правда некоторые нормы не нарушал, не было гомосе…
Дед Аким:
Почему раньше ничего не добился? Хороший вопрос. Ебланом был, работал продавцом-консультантом, администратором зала, менеджером по продажам, ещё продавцом консуль�…
Дед Аким:
Если говорят, что поздно, то сколько П-ну, Лу-ко, Тра-у лет?…
Дед Аким:
У меня в отличие от выше перечисленных товарищей такого Наполеоновского плана нет, есть реальный, житейский. Сейчас работаю ведущим специалистом общего отдела в Г�…
Fredguitarist:
atr написал(а):
Fredguitarist написал(а):
металлика никогда не умела играть в металл.
Главное — высекать!
точняк! кто не понимает этого — тот малолетний придурок аля…
Дед Аким:
Чорны написал(а):
Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?
Изменить нельзя, когда в гроб гвоздь вгоняют, остальное можно. Сколь�…
Звучит вполне себе ортодоксально (параллели с Сэббэтами только плюс) и весьма «монолитно»