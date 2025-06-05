Sargeist
05.06.2025

Стоит послушать. Новый альбом SARGEIST «Flame Within Flame»

Новинки и новости

Одна из самых известных групп блэкушного финского подземелья; безупречно финская по звуку — с повествовательной мелодичностью, кристальной меланхолией озерного края, — SARGEIST, начавшийся пару десятилетий назад как сольный проект многостаночника Shatraug’а, — недавно выпустил шестой полноформатник Flame Within Flame.

Хороший, цельный релиз, особая магия которого заключается в том, что чем больше слушаешь, тем сложнее нажать на стоп, выкрутиться из колющей грустной паутины с надрывно скрипящим слова страшных сказок загримированным пауком (Shatraug на этом диске, к слову, взялся за вокал, чего не делал с первых релизов), — и крутишь, крутишь, запуская по новой, открывая в несложной вроде бы музыке новые эмоциональные грани.

Количество просмотров: 28

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *