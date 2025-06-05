Стоит послушать. Новый альбом SARGEIST «Flame Within Flame»Новинки и новости
Одна из самых известных групп блэкушного финского подземелья; безупречно финская по звуку — с повествовательной мелодичностью, кристальной меланхолией озерного края, — SARGEIST, начавшийся пару десятилетий назад как сольный проект многостаночника Shatraug’а, — недавно выпустил шестой полноформатник Flame Within Flame.
Хороший, цельный релиз, особая магия которого заключается в том, что чем больше слушаешь, тем сложнее нажать на стоп, выкрутиться из колющей грустной паутины с надрывно скрипящим слова страшных сказок загримированным пауком (Shatraug на этом диске, к слову, взялся за вокал, чего не делал с первых релизов), — и крутишь, крутишь, запуская по новой, открывая в несложной вроде бы музыке новые эмоциональные грани.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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Комментарии
Ветошь:
Из всей этой старой братии типа Anathema, My Dying Bride, Tiamat, Katatonia, Paradise List, только PL бодрячком.…
Сергеич:
Это полный пиздец, конечно. Имею в виду, видеть эти цифры и представлять, сколько альбомов вполне слушабельного качества можно записать/свести/отмастерить в нормал…
Anastasiya:
Писюн с глазами написал(а):
Хороший репортаж. Большинство групп не люблю, но все равно интересно.
А в Минске сейчас вообще хоть какие-то метал-концерты бывают? …
Другой Александр:
«…одну из основных сцен можно было наблюдать с паркинга, заехав на верхние этажи…»
Самое козырное место. Глядишь на всех свысока)…
Gerber:
Писюн с глазами:
Хороший репортаж. Большинство групп не люблю, но все равно интересно.
А в Минске сейчас вообще хоть какие-то метал-концерты бывают? Ну не считая Валеры Кипелова…
jurgai:
Eum:
по-хорошему завидую Насте. Мощный состав, хоть это уже все старички, на опыте играют, без того огонька 90-2000х в глазах, но все равно круто послушать живьем.…
Sonne:
Катерина:
Моран:
Бармалей:
W8tan:
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