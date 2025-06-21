Стоит послушать. Новый альбом RAVENTALE «CDXXXII Thousand Years Of Crime And Murders»Новинки и новости
На прошлой неделе Astaroth Merc представил новый альбом своего RAVENTALE CDXXXII Thousand Years of Crime and Murders — первый релиз после космического Planetarium II 2020 года. О космическом, возвышенном и абстрактном жизнь сейчас думать едва ли дает — потому диск вышел кратким (чуть более 37 минут), суровым и злым.
В качестве предисловия музыкант процитировал William Lane Craig: «Вселенная необратимо движется к своей могиле. Обречен не только каждый человек, но и вся человеческая раса. Вселенная приближается к точке уничтожения, и это неизбежно. Смерть вписана в самое ее основание. Выхода нет. Надежды нет».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 92
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Комментарии
Ігор:
Пока только раз послушал,и совсем не въехал в этот альбом.Он мне показался каким-то сумбурным, лишённым запоминающихся мелодий.…
G D:
D написал(а):
Зачем наезжать на Шмиера?
Речь не столько о позиции, сколько о том, насколько инфантильно она подана. Такое спокойно мог написать 15-летний подро…
понурый митолизд:
Марина:
Другой Александр:
Чувак верит в волшебную бабла. Типа, бабло запросто можно превратить в жратву, потом доставить её куда надо, а ещё распределить так, чтоб какой-нибудь местный варлор…
D:
Чорны Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Не думаю, что эти миллиардеры въебывали в поту и мыле. По любому всех кидали и наебывали, как волк с Уолл Стрит.
Разумеется, что та�…
Чорны:
Не думаю, что эти миллиардеры въебывали в поту и мыле. По любому всех кидали и наебывали, как волк с Уолл Стрит.…
D:
Зачем наезжать на Шмиера? Сравнили тоже его возможности и возможности мульти миллиардеров из списка forbes..
Помню в таком же духе высказался Пол Стенли, осудив Маска …
Ветошь:
И на концерты свои бесплатно пускает у кого нет бабла на билет! Или это другое?…
Писюн c глазами:
Шмир, наверное, свой ресторан, а также тачку и жилье уже продал, а деньги бедным раздал, а сам в шалаш переселился, чтобы показать пример? …
Стас Криптовалюта:
Типичный говнарь
С хуев ли людям, которые вьебывали в поту и мыле на результат, идти и покупать закусочку к водке Валерику, который всю жизнь слушал дистракшн, груб�…
Камерад Шайтан:
Mustdie:
хорош
Пока только раз послушал,и совсем не въехал в этот альбом.Он мне показался каким-то сумбурным, лишённым запоминающихся мелодий.