Raventale
21.06.2025

Стоит послушать. Новый альбом RAVENTALE «CDXXXII Thousand Years Of Crime And Murders»

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На прошлой неделе Astaroth Merc представил новый альбом своего RAVENTALE CDXXXII Thousand Years of Crime and Murders — первый релиз после космического Planetarium II 2020 года. О космическом, возвышенном и абстрактном жизнь сейчас думать едва ли дает — потому диск вышел кратким (чуть более 37 минут), суровым и злым.

В качестве предисловия музыкант процитировал William Lane Craig: «Вселенная необратимо движется к своей могиле. Обречен не только каждый человек, но и вся человеческая раса. Вселенная приближается к точке уничтожения, и это неизбежно. Смерть вписана в самое ее основание. Выхода нет. Надежды нет».

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2 комментария

  • понурый митолизд написал(а):

    хорошhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Ігор написал(а):

    Пока только раз послушал,и совсем не въехал в этот альбом.Он мне показался каким-то сумбурным, лишённым запоминающихся мелодий.

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