Norilsk
17.02.2025

Стоит послушать: новый альбом NORILSK «Antipole»

Новинки и новости

Для тех, кто не бредит весной; чьи души вмерзли во мрак; кто — в одиноком утешительном коконе гипотермии — считает ослепительные звезды на черном февральском небе, канадская группа NORILSK дарит свой новый, четвертый по счету диск Antipole. Классический леденящий дэз-дум встречается с пост-металлической глазированной меланхолией… нехитрый, гипнотичный, летаргически-зимний релиз, который, уверена, зайдет фанатам старошкольного дума.

«Длинны ночи на Дальнем Севере. Одиночество здесь — друг каждого человека, а дум — его колыбельная».

Спокойного сна.

Количество просмотров: 95

1 comment

  • думстер-бумбстер написал(а):

    Нормас! Очень даже нормас. Действительно аппетитная смесь, например.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *