Стоит послушать: новый альбом NORILSK «Antipole»Новинки и новости
Для тех, кто не бредит весной; чьи души вмерзли во мрак; кто — в одиноком утешительном коконе гипотермии — считает ослепительные звезды на черном февральском небе, канадская группа NORILSK дарит свой новый, четвертый по счету диск Antipole. Классический леденящий дэз-дум встречается с пост-металлической глазированной меланхолией… нехитрый, гипнотичный, летаргически-зимний релиз, который, уверена, зайдет фанатам старошкольного дума.
«Длинны ночи на Дальнем Севере. Одиночество здесь — друг каждого человека, а дум — его колыбельная».
Спокойного сна.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 95
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