Kaosophia
25.12.2025

Стоит послушать. Новый альбом KAOSOPHIA «Beyond The Black Horizon»

Пока все вокруг заняты навязчивой блескучей рождественской суетой, черным душам и равнодушным ко всяким иисусам сердцам украинцы KAOSOPHIA — после большого перерыва с выхода Serpenti Vortex в 2017-м — презентовали третий полноформатник Beyond The Black Horizon.

«После длительного периода молчания, кровопусканий и трансформации KAOSOPHIA возвращаются со своей самой мрачной, зрелой и мощной работой на сегодняшний день. Черный зловещий опус, исследующий темы Тьмы, экзистенциализма и человеческой природы, познавая глубины сознания, хрупкость существования и саму Смерть.

KAOSOPHIA проповедуют ортодоксальные идеи сатанизма в самой прямолинейной и беспощадной форме: полное и безусловное поклонение. Саморазрушение как преодоление человеческой сущности и постижение боли как доступ к иному уровню восприятия реальности.

Настало время увидеть конец времен и шагнуть за Черный Горизонт…»

Отличный, невероятно атмосферный мрачный релиз, на слушать и переслушать!

  • Ігор написал(а):

    Слушал уже дважды,и нужно переслушать ещё как минимум разок,чтобы определиться -заказывать или нет.

