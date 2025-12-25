Стоит послушать. Новый альбом KAOSOPHIA «Beyond The Black Horizon»Новинки и новости
Пока все вокруг заняты навязчивой блескучей рождественской суетой, черным душам и равнодушным ко всяким иисусам сердцам украинцы KAOSOPHIA — после большого перерыва с выхода Serpenti Vortex в 2017-м — презентовали третий полноформатник Beyond The Black Horizon.
«После длительного периода молчания, кровопусканий и трансформации KAOSOPHIA возвращаются со своей самой мрачной, зрелой и мощной работой на сегодняшний день. Черный зловещий опус, исследующий темы Тьмы, экзистенциализма и человеческой природы, познавая глубины сознания, хрупкость существования и саму Смерть.
KAOSOPHIA проповедуют ортодоксальные идеи сатанизма в самой прямолинейной и беспощадной форме: полное и безусловное поклонение. Саморазрушение как преодоление человеческой сущности и постижение боли как доступ к иному уровню восприятия реальности.
Настало время увидеть конец времен и шагнуть за Черный Горизонт…»
Отличный, невероятно атмосферный мрачный релиз, на слушать и переслушать!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 85
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Старые кони, часть два. Супергруппа NEFARIOUS обещает трэш-метал «на новом уровне»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2025-м
-
Самые дорогие пластинки 2025 года по версии Discogs
-
Американская кардиологическая ассоциация предлагает PEARL JAM для спасения жизни
-
Дикая история из Голливуда: убиты режиссер «This Is Spinal Tap» Роб Райнер и его жена
-
Одна в поле воин. Знакомимся с брутальной теткой из CORDYCEPS CORPSE
-
Dave Mustaine об уходе на пенсию: «Руки начали меня подводить»
-
Nergal: «Когда старые рок-гиганты покинут Землю, я буду чувствовать себя одиноким»
-
Человек в трусиках все. SPASM уходят со сцены
-
THE CROWN объявили прощальный тур
Комментарии
Ігор:
Слушал уже дважды,и нужно переслушать ещё как минимум разок,чтобы определиться -заказывать или нет.…
Юрий:
Sonder77:
А вот лично мой самый дорогой винил с дискогз в 25 году это Satyricon Volcano 2003 года с автографами группы за 400 евро+40 доставка из Норвегии,но не жалею ни разу о потраченных д�…
Дед Аким:
Величайшая группа мира, вне жанров, вне времени. Внесли огромный вклад в мировую поп культуру, по значимости, даже не знаю с кем сравнить, может с Элвисом, или Битлам�…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
D написал(а):
Дед Аким написал(а):
Светлая память всем ушедшим. R.I.P.
А вы погуглите, посмотрите к примеру за что с�…
Виталий:
Дед Аким:
D написал(а):
Дед Аким написал(а):
Светлая память всем ушедшим. R.I.P.
А вы погуглите, посмотрите к примеру за что сидел в тюрьме некий Ia…
Зануда:
kvltist:
Мaga написал(а):
Ладно винил. Гитарист BROKEN HOPE Джереми Вагнер купил у легендарного фотографа Росса Халфина три черно-белых и одну цветную фотографии LYNYRD SKYNYRD. Хал…
atr:
Antonarchus написал(а):
Христос Не Воскрес написал(а):
Antonarchus написал(а):
Вашу мать, народ в мире голодает и бездомствует, а кто-то отвaливает семь штук баксов за синг�…
Anastasiya:
Starcross написал(а):
так вроде ведь 21.12.2024
В разных источниках по-разному. https://ghostcultmag.com/legendary-guitarist-john-sykes-tygers-of-pan-tang-thin-lizzy-whitesnake-blue-murder-sykes-has-died/…
Starcross:
>>20 января онкология унесла John Sykes, экс-гистариста WHITESNAKE, THIN LIZZY, TYGERS OF PAN TANG, BLUE MURDER. Ему было 65 лет.
так вроде ведь 21.12.2024…
D:
Дед Аким написал(а):
Светлая память всем ушедшим. R.I.P.
А вы погуглите, посмотрите к примеру за что сидел в тюрьме некий Ian Watkins…Так …
Слушал уже дважды,и нужно переслушать ещё как минимум разок,чтобы определиться -заказывать или нет.