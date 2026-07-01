TodoMal
01.07.2026

Стоит послушать. Новый альбом испанских думеров TODOMAL «Graveyards Of Joy»

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Третьего числа выходит третий альбом испанских дум-атмосферщиков TODOMAL (или, как они пишут буквами поменьше, TodoMal), из эмоционально-вдохновенно-роковой-чистоголосой когорты KATATONIA/ANATHEMA среднего периода, окруженной пасторальными вечерне-закатными рефлексивными аранжировочными просторами, периодически напоминающими что-то из PINK FLOYD. Электромеханический орган, скорбный вокал, грузный, где надо, думовый рифф, неброская, кинематографично-пасторальная красота от, чувствуется, сильных и разножанровых аранжировщиков/инструменталистов.

TODOMAL — дуэт немолодых и многоопытных музыкантов Christopher Wildman и Javier Fernández Milla, созданный в 2020 году и, кажется, жанрово не вписавшийся в компанию ни к рокерам, ни к металистам. Дядьки не стесняют себя в выразительных средствах, описывая в своей трилогии (а Graveyards Of Joy — ее замыкающая часть) выдуманные и реальные живописно-бесплодные земли на задворках Испании, на окраинах земных радостей, меж июльским жарким поздним оранжевым небом и готичным ухоженным склепом на пустынном холме.

Вот несколько синглов, альбом целиком должен быть доступен через день-два.

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