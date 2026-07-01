Стоит послушать. Новый альбом испанских думеров TODOMAL «Graveyards Of Joy»Новинки и новости
Третьего числа выходит третий альбом испанских дум-атмосферщиков TODOMAL (или, как они пишут буквами поменьше, TodoMal), из эмоционально-вдохновенно-роковой-чистоголосой когорты KATATONIA/ANATHEMA среднего периода, окруженной пасторальными вечерне-закатными рефлексивными аранжировочными просторами, периодически напоминающими что-то из PINK FLOYD. Электромеханический орган, скорбный вокал, грузный, где надо, думовый рифф, неброская, кинематографично-пасторальная красота от, чувствуется, сильных и разножанровых аранжировщиков/инструменталистов.
TODOMAL — дуэт немолодых и многоопытных музыкантов Christopher Wildman и Javier Fernández Milla, созданный в 2020 году и, кажется, жанрово не вписавшийся в компанию ни к рокерам, ни к металистам. Дядьки не стесняют себя в выразительных средствах, описывая в своей трилогии (а Graveyards Of Joy — ее замыкающая часть) выдуманные и реальные живописно-бесплодные земли на задворках Испании, на окраинах земных радостей, меж июльским жарким поздним оранжевым небом и готичным ухоженным склепом на пустынном холме.
Вот несколько синглов, альбом целиком должен быть доступен через день-два.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
Обновления
-
Floor Jansen продолжает сольную карьеру. А что там NIGHTWISH?
-
ANGINE DE POITRINE привели к травмам на джаз-фестивале
-
Их борьба. VINDICTA: «Грязная свинья пытается встать на пути нашей группы»
-
Рок-цитата. Rudy Sarzo: «Есть группы, которые выступают под фонограммы, но не говорят об этом публике. А я предпочитаю быть честным»
-
Jason Newsted об уходе из METALLICA: «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела»
-
THE BROWNING о том, как музыканты теряют деньги на мерче: «Прибыль в четыре доллара с футболки — это ненормально»
-
Парочка занялась сексом на фестивале Download и обидела GUNS N’ ROSES
-
Мнение. Tom Morello: «Когда говорят, будто музыкантам не следует вмешиваться в политику, обычно значит, что люди не согласны именно с вашими политическими взглядами»
-
Мнение. ALL THAT REMAINS, Phil Labonte: «Количество мужских самоубийств находится на рекордном уровне. Мужчины выпадают из общественной жизни»
-
RUSH открыли тур с новой барабанщицей
Комментарии
Алексей:
Это вам не какой нибудь позёрский Блэк, тут тру в высшей степени. Бля, во что превращается метал. Сплошная клоунада…
Александр:
Fredguitarist написал(а):
милфа конечно ещё вся в соку, но вот нак кой спрашивается в костюм Чубакки рядиться — неужели это кого-то заводит в наши дни… зовите Деда Ак…
Fredguitarist:
милфа конечно ещё вся в соку, но вот нак кой спрашивается в костюм Чубакки рядиться — неужели это кого-то заводит в наши дни… зовите Деда Акима — пущай кунилингирует …
Христос (который) Иисус:
Писюн с глазами написал(а):
MRK написал(а):
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про �…
Писюн с глазами:
MRK написал(а):
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? С…
MRK:
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедуш�…
jurgai:
понурый митолизд:
мало-мало запоздавшая новость про DARKWOODS MY BETROTHED и то более интересная чем вот эта вся попсня…
Христос (который) Иисус:
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедуш�…
Человек в костюме писюна:
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки…
MRK:
Fredguitarist:
скуф-блэкер:
Ігор написал(а):
скуф-блэкер написал(а):
интересно, те в Монреале тоже ненастоящие (как и тот фейк-бэнд что в рашке засветился недавно) https://daily.afisha.ru/news/110375-v-moskve-v…
Добавить комментарий