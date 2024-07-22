HEXVESSEL
22.07.2024

Стоит послушать: новинка HEXVESSEL «Under The Lake»

Новинки и новости

Финская группа HEXVESSEL из числа тех странных внежанровых артистов, которые, как любые экспериментаторы, либо западают в душу и навечно затаскивают в свой чернушный мистический омут, окруженный глумово-думовыми туманностями, пронизанными ядовитыми психоделическими болотными огнями, либо кажутся непонятными/скучными/грузными. Тем более, что шестиальбомная дискография группы достаточно неравномерна.

Как бы там ни было, прошлогодний лонгплей Polar Veil вышел по-настоящему любопытным — и, кажется, коллектив, запутав за полтора десятка лет существования множество тропинок, наконец нащупал наиболее цельную из своих идентичностей.

А еще совсем недавно HEXVESSEL подписали Prophecy Productions — и на радостях финны показали не издававшуюся ранее тему «Under The Lake».

«Я планировал эту песню как ступеньку на пути возврата к блэк-металу, — поясняет лидер банды, вокалист-гитарист Mat McNerney, — но потом сосредоточился на Polar Veil. И хотя «Under The Lake» была моей любимицей, в альбом она не вошла, ибо не имеет отношения к зимней тематике, а значит, не вписывается в «полярную» категорию.

«Under The Lake», напротив, о летних походах, в которых можно набрести на уединенные кристально чистые бездонные озера, или ‘saivo’. Согласно народным верованиям, такие места становятся прибежищем для душ умерших, а также различных духов. Это свой мини-мир, существующий по ту сторону озерного дна, отражающий водяную гладь сверху в перевернутой реальности. И, мне кажется, это превосходная метафора, очень… глубокая. Озеро под озером, отражение миров.

Я рад, что эта песня наконец увидит свет — в то волшебное лето, когда мы заключили пакт с Prophecy!»

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