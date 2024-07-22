Стоит послушать: новинка HEXVESSEL «Under The Lake»Новинки и новости
Финская группа HEXVESSEL из числа тех странных внежанровых артистов, которые, как любые экспериментаторы, либо западают в душу и навечно затаскивают в свой чернушный мистический омут, окруженный глумово-думовыми туманностями, пронизанными ядовитыми психоделическими болотными огнями, либо кажутся непонятными/скучными/грузными. Тем более, что шестиальбомная дискография группы достаточно неравномерна.
Как бы там ни было, прошлогодний лонгплей Polar Veil вышел по-настоящему любопытным — и, кажется, коллектив, запутав за полтора десятка лет существования множество тропинок, наконец нащупал наиболее цельную из своих идентичностей.
А еще совсем недавно HEXVESSEL подписали Prophecy Productions — и на радостях финны показали не издававшуюся ранее тему «Under The Lake».
«Я планировал эту песню как ступеньку на пути возврата к блэк-металу, — поясняет лидер банды, вокалист-гитарист Mat McNerney, — но потом сосредоточился на Polar Veil. И хотя «Under The Lake» была моей любимицей, в альбом она не вошла, ибо не имеет отношения к зимней тематике, а значит, не вписывается в «полярную» категорию.
«Under The Lake», напротив, о летних походах, в которых можно набрести на уединенные кристально чистые бездонные озера, или ‘saivo’. Согласно народным верованиям, такие места становятся прибежищем для душ умерших, а также различных духов. Это свой мини-мир, существующий по ту сторону озерного дна, отражающий водяную гладь сверху в перевернутой реальности. И, мне кажется, это превосходная метафора, очень… глубокая. Озеро под озером, отражение миров.
Я рад, что эта песня наконец увидит свет — в то волшебное лето, когда мы заключили пакт с Prophecy!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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Комментарии
Дед Аким:
Несколько мировых рок хитов. Их должен знать любой меломан (не важно что больше предпочитает — Шопена и Чайковского, или депрессив блэк метал…
jurgai:
Неужели кому-то ещё интересна музыка ульверов и их обеспокоенности…
Дед Аким:
Видел Питера в сериале Игра Престолов и в одном фильме про людей X, хорошо сыграл, харизма у карлика есть, а Джеймс будет украшением любого фильма!…
Виктор:
о каком вообще тщательном подборе актёров под образы можно после этого говорить?…
Виктор:
Питер Динклейдж в роли грозного охотника за головами — это пять!…
D:
Дед Аким:
Дед Аким:
Честно говоря, я в шоке, они очень разные, но как похожи внешне, усатые брутальные мужики, а музыка прекрасная у обоих
Лемми и Супер Макс, блять даже голоса похожи
Sup…
Дед Аким:
Ребята вышли на новый уровень, шикарный, сложный (при этом доступный) звук, мелодичность и энергетика, тяжесть, качество звучания, полный восторг…
Дед Аким:
Очень кратко, по великой, легендарной личности хард рока и вообще основателю трэш метала, такого звука не было ни у кого в то время.
Раньше находил в сети фото — Анас…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, оригинал не хит, а шедевр великой группы
…
jurgai:
Дед Аким:
Еще несколько великих поп и рок и хитов и каверов на них.
Однозначно хит, какая красивая ритмичная музыка и какие красавицы на вокале
ABBA — Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
htt…
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