14.05.2026

Стоит послушать: новинка FIMBUL WINTER «Crowned In Ash»

Я уже упоминала о шведской группе FIMBUL WINTER как о трибьюте бывших участников AMON AMARTH раннему AMON AMARTH. В прошлом году коллектив реализовал очень неплохой миник What Once Was, и с тех пор, словно очумевший драккар, распустив паруса, ломится навстречу хорошему контракту.

И знаете что? Эти ребята от релиза к релизу становятся только лучше, в подтверждение чему рекомендую новинку: сингл «Crowned In Ash», с добротнейшим, плотным, многослойным мелодэзом старой закалки. «У нас никогда не возникал вопрос, в каком играть стиле, — заявляют мужички, — мы десятилетиями прокладывали одну жанровую магистраль. Этот звук уже в нашей ДНК».

