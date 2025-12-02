zenithpassage new
02.12.2025

Стоит послушать. Новая тема THE ZENITH PASSAGE «Fleshbound Reliquary»

Новинки и новости

Буквально пару дней назад видела THE ZENITH PASSAGE на вечере калифорнийского метала с FALLUJAH и ENTHEOS (отличный, задротский в хорошем смысле слова концерт, удивило только, что ни у одной группы на сцене не было басиста; их что, везли в отдельном бусе и забыли на заправке?), как «зентчики» презентовали новую тему, первую после альбома Datalysium 2023 года.

Идеальная слаженность, техничность уровня сверхточного часового механизма, — словно, блуждая по внутренностям Терминатора, скользишь по гладким отполированным артериям соляков — и, путаясь в хитросплетениях жил-проводов, с восхищением и ужасом пытаешься разобраться, как все это работает.

Тема называется «Fleshbound Reliquary», и кому все-таки тяжело, гитарист Justin McKinney предлагает инструкцию: «С аранжировочной точки зрения трек построен на серии тесно взаимосвязанных ритмических мотивов, исполненных с лазерной точностью и помещенных в традиционную песенную структуру. Основная часть написана в размере 3, а завершение представляет собой грандиозную кульминацию центрального мотива, переходящую в мощные “четыре” для ощущения эпического финала».

3 комментария

  • b4w написал(а):

    Зачем нужен басист, если у вас гитары в drop A?

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Зачем нужен басист, если у вас гитары в drop A?

    В составе он вообще-то есть, просто не пользуются. И в FALLUJAH есть.

    >>>
  • Камерад Шайтан написал(а):

    «фред(задрот)гитарист» наверняка впечатлится такой «техничностью уровня сверхточного часового механизм»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    но это всё не про музыку…

    >>>

