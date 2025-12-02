Стоит послушать. Новая тема THE ZENITH PASSAGE «Fleshbound Reliquary»Новинки и новости
Буквально пару дней назад видела THE ZENITH PASSAGE на вечере калифорнийского метала с FALLUJAH и ENTHEOS (отличный, задротский в хорошем смысле слова концерт, удивило только, что ни у одной группы на сцене не было басиста; их что, везли в отдельном бусе и забыли на заправке?), как «зентчики» презентовали новую тему, первую после альбома Datalysium 2023 года.
Идеальная слаженность, техничность уровня сверхточного часового механизма, — словно, блуждая по внутренностям Терминатора, скользишь по гладким отполированным артериям соляков — и, путаясь в хитросплетениях жил-проводов, с восхищением и ужасом пытаешься разобраться, как все это работает.
Тема называется «Fleshbound Reliquary», и кому все-таки тяжело, гитарист Justin McKinney предлагает инструкцию: «С аранжировочной точки зрения трек построен на серии тесно взаимосвязанных ритмических мотивов, исполненных с лазерной точностью и помещенных в традиционную песенную структуру. Основная часть написана в размере 3, а завершение представляет собой грандиозную кульминацию центрального мотива, переходящую в мощные “четыре” для ощущения эпического финала».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 154
Комментарии
Камерад Шайтан:
«фред(задрот)гитарист» наверняка впечатлится такой «техничностью уровня сверхточного часового механизм»…
Ых:
Не обидно. Меня обидеть невозможно.
Да и гуглил я 5 секунд. Но 10 евро, если кто даст — возьму )))
Если коротко, концерт начался с задержкой в 2 часа, и закончиться он дол…
Anastasiya:
b4w написал(а):
Зачем нужен басист, если у вас гитары в drop A?
В составе он вообще-то есть, просто не пользуются. И в FALLUJAH есть.…
b4w:
b4w:
Ігор:
Другой Александр:
Clandestine Blaze — Consecration of The Blood
Проект довольно известный, на всяк случай уточню, что исполняет традиционную блэкуху. Думового налёта в музле стало ещё больше. Местами на…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Ых написал:
Update. Нагуглил причину срыва выступления CRYPTOPSY в Дели.
Ну… Даже я, два года проработав в Дели с индийцами и относительно н…
Писюн с глазами:
Ых написал(а):
Update. Нагуглил причину срыва выступления CRYPTOPSY в Дели.
Ну… Даже я, два года проработав в Дели с индийцами и относительно неплохо их знающий — ве�…
Ых:
Update. Нагуглил причину срыва выступления CRYPTOPSY в Дели.
Ну… Даже я, два года проработав в Дели с индийцами и относительно неплохо их знающий — весьма удивился.
Одним …
Ых:
Алесь написал(а):
У вас — это где географически?
Таиланд.
Сюда на концерт приехал даже один русский мужик, сваливший пару лет назад во Вьетнам.
И другие люд…
kvltist:
Мячеслав:
Мда
Помню какой восторг был, когда услышал sagas, хотя и не являюсь поклонником данного стиля. Невероятно талантливо и «за живое». Непонятно, как так растут и прогресси…
Зачем нужен басист, если у вас гитары в drop A?
b4w написал(а):
Зачем нужен басист, если у вас гитары в drop A?
В составе он вообще-то есть, просто не пользуются. И в FALLUJAH есть.
«фред(задрот)гитарист» наверняка впечатлится такой «техничностью уровня сверхточного часового механизм»
но это всё не про музыку…