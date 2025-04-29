Стоит послушать. Новая тема SHADOW OF INTENT с участием Corpsegrinder

Стоит послушать. Новая тема SHADOW OF INTENT с участием CorpsegrinderНовинки и новости
Не знаю, любите ли вы дэзкор, как люблю его я, но потенциально толковая новинка намечается на конец июня. Американская группа SHADOW OF INTENT, в течение последних 12 лет плотно нарезающая дэзкор с симфо-элементами и отличной гитарной работой, взявшая на последнем, четвертом диске Elegy 2022 года углубленный курс на дэз-метал, анонсировала пятый лонгплей Imperium Delirium.
Ну и, подчеркивая приоритеты, SHADOW OF INTENT пригласили на второй вокал в сингле «Feeding The Meatgrinder» Жору Каннибала Корпсграйндовича. А также в принципе пообещали показать лучшее, на что способны.
В общем, мои рекомендации — во всяком случае, в недавнем туре с CHELSEA GRIN, SIGNS OF THE SWARM и DISEMBODIED TYRANT, прошедшем при ажиотаже и солдаутах, парни звучали интереснее всех.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 69
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Комментарии
Виталий:
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших т�…
Димитрий:
Вот это опустились. Аж мерзко, что когда-то в этой команде участвовал.…
Дружище Христос:
Зануда написал(а):
С тех пор ничего хорошего они и не выпускали
Тсссс. Никому не говори, это секрет.…
Зануда:
Писюн с глазами:
Из того, что известно о жизни Лавкрафта, можно сделать вывод, что это был такой джентльмен британского разлива.
Ну и далеко не только американские группы его творче…
Хонгильдон:
С Grima тоже непонятный хайп. ИМХО. Неужели металхэды стали вестись на промоушн. Столько…
Другой Александр:
Виталий написал(а):
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцким…
jurgai:
Виталий написал(а):
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцким…
G D:
Юрий написал(а):
Все эти воссоединения . уходы и прочие понты . всё это ради денег
Мне интересно, сколько надо денег, чтобы SKID ROW воссоединились с Бахом.
Это ч�…
Виталий:
Писюн с глазами написал(а):
А что, большинство викинг-металл групп, например, разве не ходячий набор стереотипов?
Абсолютно в дырочку! А американцы со своим �…
Виталий:
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффед�…
Писюн с глазами:
А что, большинство викинг-металл групп, например, разве не ходячий набор стереотипов?…
Другой Александр:
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костю…
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