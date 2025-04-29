SHADOW OF INTENT new
29.04.2025

Стоит послушать. Новая тема SHADOW OF INTENT с участием Corpsegrinder

Новинки и новости

Не знаю, любите ли вы дэзкор, как люблю его я, но потенциально толковая новинка намечается на конец июня. Американская группа SHADOW OF INTENT, в течение последних 12 лет плотно нарезающая дэзкор с симфо-элементами и отличной гитарной работой, взявшая на последнем, четвертом диске Elegy 2022 года углубленный курс на дэз-метал, анонсировала пятый лонгплей Imperium Delirium.

Ну и, подчеркивая приоритеты, SHADOW OF INTENT пригласили на второй вокал в сингле «Feeding The Meatgrinder» Жору Каннибала Корпсграйндовича. А также в принципе пообещали показать лучшее, на что способны.

В общем, мои рекомендации — во всяком случае, в недавнем туре с CHELSEA GRIN, SIGNS OF THE SWARM и DISEMBODIED TYRANT, прошедшем при ажиотаже и солдаутах, парни звучали интереснее всех.

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