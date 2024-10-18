Стоит послушать. Норвежский семейный блэк-метал проект KRÅBØL

KRÅBØL — крайне любопытный новый (хотя по звучанию вполне традиционный) блэк-метал проект из Тронхейма, объединивший несколько поколений мужчин по фамилии Kråbøl. Brage Kråbøl (вокал, гитары, клавишные) также рулит блэковыми коллективами ENEVELDE и MISOTHEIST. Его дедушка M. Kråbøl играет в группе на трубе (и это придает звуку роскошную глубину). Его дядька, басист S. Kråbøl, играет на гитаре в составе FUNERAL, является сооснователем и постоянным участником группы MINAS, играл в KHOLD и играет в соплеменном KHOLD коллективе TULUS. А барабанщик KRÅBØL Terje M. Kråbøl (он же отец, сын и брат упомянутых выше музыкантов) за свои 52 года и вовсе успел переучаствовать в куче банд, включая демо THORNS, SARKE, MINAS и пр. В общем, в норвежском андеграунде семейка заметная.

В этом году родственный подряд дебютировал альбомом Never, и, черт подери, это один из самых завораживающих «чернушных» релизов, что мне попадались в 2024-м. Впитав десятилетия развития чернейшего из искусств, господа Kråbøl’ы мастерски соткали, переплели лучшие из волокон — достигнув уровня органичности, целостности и понимания, на который способны, наверно, только близкие люди.

Прикоснуться к семейным ценностям можно (и нужно!) прямо сейчас.

<a href="https://terraturpossessions.bandcamp.com/album/never">Never by Kråbøl</a>

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