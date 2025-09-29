Morbikon
Стоит послушать. MORBIKON «Heavens That Burn And Eons Divided» от музыкантов CANNABIS CORPSE, MUNICIPAL WASTE, FINNTROLL

Казалось бы, что может объединить ребят из CANNABIS CORPSE, MUNICIPAL WASTE с Mathias «Vreth» Lillmåns из FINNTROLL и …AND OCEANS? А вот играет уже несколько лет мелодик-блэк-притрэшованный проект MORBIKON, призванный, как говорят сами музыканты, помочь им «исследовать новые плоскости экстрим-метала», а также «постичь новые атмосферы». В этом ноябре выходит уже второй альбом группы Lost Within The Astral Crypts — и судя по свежему синглу «Heavens That Burn And Eons Divided», это будет достойный внимания релиз.

По сравнению с первым диском — если вы слышали первый — MORBIKON обещает «более мрачную, быструю, яростную версию своего уникального метал-микса».

