Стоит послушать. MORBIKON «Heavens That Burn And Eons Divided» от музыкантов CANNABIS CORPSE, MUNICIPAL WASTE, FINNTROLL

Стоит послушать. MORBIKON «Heavens That Burn And Eons Divided» от музыкантов CANNABIS CORPSE, MUNICIPAL WASTE, FINNTROLLНовинки и новости
Казалось бы, что может объединить ребят из CANNABIS CORPSE, MUNICIPAL WASTE с Mathias «Vreth» Lillmåns из FINNTROLL и …AND OCEANS? А вот играет уже несколько лет мелодик-блэк-притрэшованный проект MORBIKON, призванный, как говорят сами музыканты, помочь им «исследовать новые плоскости экстрим-метала», а также «постичь новые атмосферы». В этом ноябре выходит уже второй альбом группы Lost Within The Astral Crypts — и судя по свежему синглу «Heavens That Burn And Eons Divided», это будет достойный внимания релиз.
По сравнению с первым диском — если вы слышали первый — MORBIKON обещает «более мрачную, быструю, яростную версию своего уникального метал-микса».
Комментарии
Harvey keitel:
Писюн с глазами:
Мочалка, ориентация…
Два последних альбома Пристов — отличные.
На остальное мне лично похуй.…
Чорны:
Клип ботва.
Тема письки не раскрыта, например.
По музлу, так DRILLER KILLER пижже…
Другой Александр:
Ых написал(а):
>> А есть видео страйка? А то я чёт пропустил. Просто ты так описывал там, как будто на видосе каком-то видел что-то. Если есть, и ссылку не утерял…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Вот шикарно, на фоне какого-то старого замка снято (Дракула где ты)
Najbolje pjesme Lidije Bačić (Cover)
https://youtu.be/qJjwXXoYHg0?si=VbZc-bifYG…
Ых:
>> А есть видео страйка? А то я чёт пропустил. Просто ты так описывал там, как будто на видосе каком-то видел что-то. Если есть, и ссылку не утерял совсем, то скинь по�…
Дед Аким:
Сол Хадсон. Регулярно входит в сотню лучших гитаристов мира. Кроме основной карьеры в великой группе, сделал много сольного успешного. Самое результативное сотруд�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Вот шикарно, на фоне какого-то старого замка снято (Дракула где ты)
Najbolje pjesme Lidije Bačić (Cover)
В акустике, я бы с этими п…
Другой Александр:
Ых, прочитал тут твои рассуждения выше с интересом. Особенно конспирология понравилась) Обожаю такое))…
Тварь:
Территории, акватории… кому они, в 25 году, вообще, нужны, кроме упоротых?
Вон, Львов, когда-то был польской территорией. Почему-то никто, кроме дегенератов из москваб…
Polaris:
G D:
На Миланде возраст начинает сказываться…(или мне кажется?)
Клип эмоций не вызвал, песня…после Phantom Antichrist у них редко какие песни цепляют, и эта — не из их числа.
Под�…
Дед Аким:
У Занамари Перчич голос ещё лучше, чем у Лидии Басич.
Реально такое не все могут сделать. Вот оригинал великого.
Bruce Dickinson — Tears Of The Dragon (Official HD Video)
https://youtu.be/w2WIWtffuRA?si=NvH5…
Нормально , в духе Nifelheim