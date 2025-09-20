Lamp of Murmuur
20.09.2025

Стоит послушать. LAMP OF MURMUUR «Forest Of Hallucinations»

Новинки и новости

Пару дней назад американский one-man блэк-метал проект с мурчащим названием LAMP OF MURMUUR презентовал «Forest Of Hallucinations» — в предвкушении четвертого альбома The Dreaming Prince In Ecstasy, намеченного к выходу на этот ноябрь. Судя по звуку и настрою, господин M., кто бы он ни был (мы не знаем ни его имени, ни возраста), стоящий за LAMP OF MURMUUR и еще несколькими блэкушными формациями разного толка, продолжает дорожку, протоптанную предшественником Saturnian Bloodstorm 2023 года. Который был всем хорош, вот только…

Вот только мы неплохо знакомы с творчеством группы IMMORTAL и, в принципе, не сильно нуждаемся в ее американских трибьютах. Ранний LAMP OF MURMUUR, более злой, амелодичный и сырой, все-таки, имхо, был более самоценным.

Как бы там ни было, тему стоит послушать (там где-то еще при желании можно припомнить и OLD MAN’S CHILD, и прочую норвежчину) — и кто знает, возможно, M. еще удивит.

  • Другой Александр написал(а):

    «…американский one-man блэк-метал проект с мурчащим названием LAMP OF MURMUUR…»

    Интересно, мем с котом и лампой ток в рунете есть, или в буржуйской сетке тоже водится?) А то мож чувак то самое и имел в виду)) А вообще, Мурмур — это демон из старинного гримуара «Малый ключ Соломона». Само слово на латыни означает «шум».

