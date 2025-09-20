Стоит послушать. LAMP OF MURMUUR «Forest Of Hallucinations»Новинки и новости
Пару дней назад американский one-man блэк-метал проект с мурчащим названием LAMP OF MURMUUR презентовал «Forest Of Hallucinations» — в предвкушении четвертого альбома The Dreaming Prince In Ecstasy, намеченного к выходу на этот ноябрь. Судя по звуку и настрою, господин M., кто бы он ни был (мы не знаем ни его имени, ни возраста), стоящий за LAMP OF MURMUUR и еще несколькими блэкушными формациями разного толка, продолжает дорожку, протоптанную предшественником Saturnian Bloodstorm 2023 года. Который был всем хорош, вот только…
Вот только мы неплохо знакомы с творчеством группы IMMORTAL и, в принципе, не сильно нуждаемся в ее американских трибьютах. Ранний LAMP OF MURMUUR, более злой, амелодичный и сырой, все-таки, имхо, был более самоценным.
Как бы там ни было, тему стоит послушать (там где-то еще при желании можно припомнить и OLD MAN’S CHILD, и прочую норвежчину) — и кто знает, возможно, M. еще удивит.
Другой Александр:
«…американский one-man блэк-метал проект с мурчащим названием LAMP OF MURMUUR…»
Интересно, мем с котом и лампой ток в рунете есть, или в буржуйской сетке тоже водится?) А то м…
Liar:
G D написал(а):
Дедушка старый, ему можно.
Не слышал ни одного сольника, да и работы его в составе Pink Floyd не так запомнились, как Гилмора (сугубо вкусовщина)
>«о �…
Anastasiya:
asdf:
asdf:
для новембер это обычная песня. уровень, на мой взгляд, лучшего у них bluecracy, который «агонь!» в каждой песне, они не превзошли. но подождём альбом — там и увидим…
Eum:
Рифф в памяти пока не заел, но песня неплохая. Фирменное звучание ноябрята не растеряли, жаль что гитарист ушел, талантливый парень. Еще сегодня вышел новый альбом д…
Александр:
Eum написал(а):
подумал по фото, что это Flea
Уверен на 1000% что не только мы тобой так подумали (пздц похожи оказывается))…
Христос Не Воскрес:
бог воздаст… судя по посылу — на пенсию он так и не отложил толком…
Eum:
Miha719:
Очень жаль,сегодня узнал.30 лет назад услышал из Слаутер ин соул,и до сих пор слушал и смотрел с удовольствием.Покойся с миром Томпа…
Другой Александр:
Самоубился чувак с погонялом «Rats», с которым Мейнах на пару работал в группе Suicide Circle……
Тварь:
Писюн с глазами:
Да как зайдешь на сайт, так помер кто-нибудь. Хоть ты вообще не заходи.
Зато у мудаков всяких и дела прекрасно, и здоровье отличное.…
Интересно, мем с котом и лампой ток в рунете есть, или в буржуйской сетке тоже водится?) А то мож чувак то самое и имел в виду)) А вообще, Мурмур — это демон из старинного гримуара «Малый ключ Соломона». Само слово на латыни означает «шум».