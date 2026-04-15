Стоит послушать. Дикие литовцы ERDVE с новинками «Nyra» и «Ydos»Новинки и новости
Рваное, резкое название ERDVE то и дело стало попадаться в ленте фб — как оказалось, много знакомых с нетерпением ожидают выхода нового, третьего альбома группы Epigrama. Ребята эти из Вильнюса, а метал-архивы, несмотря на мрачный, дичайший и убийственный звук на пограничье безумия, нойза, сладжа, пост-метала и пост-хардкора, команду игнорируют. Ну и зря.
История у ERDVE пока небольшая: собрались в 2016-м, довольно быстро попали на Season Of Mist, и спустя год был выпущен дебютник Vaitojimas. Страсть к сокрушительной интенсивности в звуке и саморазрушению в концепте в полной мере проявилась, однако, в большей степени на втором диске Savigaila (прилагаю оный ниже, держитесь) — драматичном, многослойном, экспериментальном, диковатом… впрочем, чего ожидать от альбома с названием Отвращение к себе?
После этого релиза ревьюеры навешали эпитетов а-ля «балтийская шок-волна», сравнений типа «NEUROSIS встречается с ULCERATE», однако, имхо, все это лучше прочувствовать лично. Хотя зайдет, безусловно, не всем.
Чего ожидать от Epigrama, по двум выпущенным синглам, “Nyra” и «Ydos», пока сложно (но как будто бы главная ставка на атмосферность?). Однако должно быть как минимум интересно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 135
Обновления
-
Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?
-
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
-
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
-
«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом
-
Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»
-
Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень
-
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»
-
NEUROSIS вернулся
-
Пока KING DIAMOND не видит. Участники группы создали проект LEX LEGION
-
Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
Комментарии
kvltist:
имеют право, их ресурс — их правила [Metal Archives] «We do NOT accept the following (this is our decision, please don't argue this):
— …
your mother-wife:
Бабка Кима:
Merzbow написал(а):
На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
А тут литовский ноунейм какой-то.
До сих пор не�…
Merzbow:
На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
А тут литовский ноунейм какой-то.…
На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х

А тут литовский ноунейм какой-то.
А тут литовский ноунейм какой-то.
Merzbow написал(а):
На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
А тут литовский ноунейм какой-то.
До сих пор нет и не надо. Потому что не метал, а околопанковая срань
имеют право, их ресурс — их правила [Metal Archives] «We do NOT accept the following (this is our decision, please don’t argue this):
— Nu-metal (ex: Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Jinjer, In This Moment)
— Metalcore and Deathcore, unless it’s clearly more metal than core (ex: As I Lay Dying, Unearth, All Shall Perish are OK; Atreyu, Architects, Bullet for My Valentine, Parkway Drive, Chelsea Grin, Slaughter to Prevail, Suicide Silence are NOT)
— Hardcore (ex: Hatebreed, Earth Crisis, Agnostic Front)
— Grindcore (and all its variants; noise, powerviolence, gore, etc.) with little to zero metal riffs or influence (ex: Anal Cunt, Libido Airbag, Last Days of Humanity, Sete Star Sept, Spazz, Man Is the Bastard)
— Crust punk (ex: Anti Cimex, Disfear, Doom, Wolfbrigade)»