15.04.2026

Стоит послушать. Дикие литовцы ERDVE с новинками «Nyra» и «Ydos»

Рваное, резкое название ERDVE то и дело стало попадаться в ленте фб — как оказалось, много знакомых с нетерпением ожидают выхода нового, третьего альбома группы Epigrama. Ребята эти из Вильнюса, а метал-архивы, несмотря на мрачный, дичайший и убийственный звук на пограничье безумия, нойза, сладжа, пост-метала и пост-хардкора, команду игнорируют. Ну и зря.

История у ERDVE пока небольшая: собрались в 2016-м, довольно быстро попали на Season Of Mist, и спустя год был выпущен дебютник Vaitojimas. Страсть к сокрушительной интенсивности в звуке и саморазрушению в концепте в полной мере проявилась, однако, в большей степени на втором диске Savigaila (прилагаю оный ниже, держитесь) — драматичном, многослойном, экспериментальном, диковатом… впрочем, чего ожидать от альбома с названием Отвращение к себе?

После этого релиза ревьюеры навешали эпитетов а-ля «балтийская шок-волна», сравнений типа «NEUROSIS встречается с ULCERATE», однако, имхо, все это лучше прочувствовать лично. Хотя зайдет, безусловно, не всем.

Чего ожидать от Epigrama, по двум выпущенным синглам, “Nyra” и «Ydos», пока сложно (но как будто бы главная ставка на атмосферность?). Однако должно быть как минимум интересно.

  • Merzbow написал(а):

    На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
    А тут литовский ноунейм какой-то.

  • Бабка Кима написал(а):

    Merzbow написал(а):
    На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
    А тут литовский ноунейм какой-то.
    До сих пор нет и не надо. Потому что не метал, а околопанковая срань

  • kvltist написал(а):

    имеют право, их ресурс — их правила [Metal Archives] «We do NOT accept the following (this is our decision, please don't argue this):
    — Nu-metal (ex: Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Jinjer, In This Moment)
    — Metalcore and Deathcore, unless it’s clearly more metal than core (ex: As I Lay Dying, Unearth, All Shall Perish are OK; Atreyu, Architects, Bullet for My Valentine, Parkway Drive, Chelsea Grin, Slaughter to Prevail, Suicide Silence are NOT)
    — Hardcore (ex: Hatebreed, Earth Crisis, Agnostic Front)
    — Grindcore (and all its variants; noise, powerviolence, gore, etc.) with little to zero metal riffs or influence (ex: Anal Cunt, Libido Airbag, Last Days of Humanity, Sete Star Sept, Spazz, Man Is the Bastard)
    — Crust punk (ex: Anti Cimex, Disfear, Doom, Wolfbrigade)»

