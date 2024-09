Стоит послушать: дебютный миник VIEDŹMINY PAKUTY «…albo zvarjaciełaje siaredniaviečnaje ciemrašalstva»

В июне трушным польским лейблом Under the Sign of Garazel Productions был выпущен очень любопытный EP. Собранный в Минске коллектив под названием VIEDŹMINY PAKUTY, в состав которого входят вокалист Eucharist (PESTILENTIA), гитарист/басист T.D. (DOOMSLAUGHER, APRAMIETNAJA, GOATHORNED) и драммер Goat Worshipper (GOATHORNED, SACRILEGIOUS PROFANITY), реализовал черноземельно-плотный, аккуратно пересыпанный панковыми и трэшевыми влияниями двухпесенный дебютник …albo zvarjaciełaje siaredniaviečnaje ciemrašalstva. И он определенно достоин внимания! Подметьте, как емко и гармонично в «ведьменной» блэкухе звучит беларуский язык.

Количество просмотров: 35