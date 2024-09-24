Стоит послушать: дебютный миник VIEDŹMINY PAKUTY «…albo zvarjaciełaje siaredniaviečnaje ciemrašalstva»Блог
В июне трушным польским лейблом Under the Sign of Garazel Productions был выпущен очень любопытный EP. Собранный в Минске коллектив под названием VIEDŹMINY PAKUTY, в состав которого входят вокалист Eucharist (PESTILENTIA), гитарист/басист T.D. (DOOMSLAUGHER, APRAMIETNAJA, GOATHORNED) и драммер Goat Worshipper (GOATHORNED, SACRILEGIOUS PROFANITY), реализовал черноземельно-плотный, аккуратно пересыпанный панковыми и трэшевыми влияниями двухпесенный дебютник …albo zvarjaciełaje siaredniaviečnaje ciemrašalstva. И он определенно достоин внимания! Подметьте, как емко и гармонично в «ведьменной» блэкухе звучит беларуский язык.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 35
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Стоит послушать: дебютный миник VIEDŹMINY PAKUTY «…albo zvarjaciełaje siaredniaviečnaje ciemrašalstva»
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Комментарии
СиРОЖА:
Орг написал(а):
Я тут посмотрел на Ютубе такого челика, Фредгитарист, и полностью с ним согласен по поводу Слеер. Жалкое жужжание,чуваки 40 лет играя на гитаре, т…
Писюн с глазами:
Орг написал(а):
Я тут посмотрел на Ютубе такого челика, Фредгитарист, и полностью с ним согласен по поводу Слеер. Жалкое жужжание,чуваки 40 лет играя на гитаре, т…
Виктор:
Орг написал(а):
чуваки 40 лет играя на гитаре, так и не научились высекать.
у этой группы настолько кошмарный вокал, что я лично даже не понимаю как можно во�…
Дед Аким:
Ричи Блэкмор, великий гитарист, глыба, легенда. Если брать лучшее (а тема о лучшем), то все равно так кратко, как о Led Zeppelin, не получится. Он был одним из основателей вел…
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
Назар Василич написал(а):
Другой Александр написал(а):
Колючий Вожык написал(а):
Просто дело тут даже не в том, кто кого поддержива…
Орг:
Я тут посмотрел на Ютубе такого челика, Фредгитарист, и полностью с ним согласен по поводу Слеер. Жалкое жужжание,чуваки 40 лет играя на гитаре, так и не научились выс…
Polaris:
«Не сиди! Не сиди! Налетай как смерч! Православие или мерч!»…
Juris:
b4w:
МД больш падобныя на нейкі парадыйны бэнд, са значнай перавагай формы над зьместам. У той жа час, увесь гэты пастсаўковы пастпанк, ва ўсёй яго ванітнай прагажосьці д…
zzz:
Юрий написал(а):
Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))
Да да, а вот форточки с прайда, где педики с плакатами за днр, это как?))…
Anastasiya:
Назар Василич написал(а):
Почему-то никто не обратил внимание на один интересный факт — группа исполняет песни на русском языке, и, судя по Настиным вводным да…
Potato Lich:
Валера написал(а):
А вось 20 000 фэнаў / фаловераў гэта даволі салідная база для андэграўндавага ўзроўня, на якім знаходзіцца WT
Всё относительно, но в моем пон…
Назар Василич:
Почему-то никто не обратил внимание на один интересный факт — группа исполняет песни на русском языке, и, судя по Настиным вводным данным, весьма и весьма популярны �…
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