Jordsjuk
22.02.2026

Стоит послушать. Дебютный альбом норвежской блэк-метал супергруппы JORDSJUK «Naglet til livet»

Блог

Попался на днях альбом группы со странноватым для русскоязычного человека названием JORDSJUK — Naglet til livet, реализованный в прошлом сентябре дебютный лонгплей лютого агрессивного блэка с нажористо-сырыми примесями трэш-метала, панка и дэза, доставленный, как пишут сами музыканты, прямиком «с холодных уродливых улиц Осло». Уродливых улиц в Осло я лично не видела — но коли говорят старожилы, поверим. Тем более, что люди в проекте сплошь уважаемые.

На вокале JORDSJUK — вокалист/гитарист KOLDBRANN Mannevond; на гитаре — Sagstad, гитарист TROLLFEST; за барабанами — Renton, драммер TROLLFEST и NATTVERD; плюс басист Larsen из дэзовой банды GROTESQUE HYSTERECTOMY.

“Jordsjuk is necro music for necro times”, — характеризуют свое творчество мужики, и с этим, в общем, легко согласиться. Ну и… стоит запомнить название. Начали они очень бодро.

Количество просмотров: 667

1 comment

  • kvltist написал(а):

    вокалист KOLDBRANN хорош(как и новый альбом оных на уровне) а музыкально тут чёт совсем традиционно безыдейно — в одно ухо панкуха влетела… может в этом и коварная задумкаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *