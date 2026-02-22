Стоит послушать. Дебютный альбом норвежской блэк-метал супергруппы JORDSJUK «Naglet til livet»Блог
Попался на днях альбом группы со странноватым для русскоязычного человека названием JORDSJUK — Naglet til livet, реализованный в прошлом сентябре дебютный лонгплей лютого агрессивного блэка с нажористо-сырыми примесями трэш-метала, панка и дэза, доставленный, как пишут сами музыканты, прямиком «с холодных уродливых улиц Осло». Уродливых улиц в Осло я лично не видела — но коли говорят старожилы, поверим. Тем более, что люди в проекте сплошь уважаемые.
На вокале JORDSJUK — вокалист/гитарист KOLDBRANN Mannevond; на гитаре — Sagstad, гитарист TROLLFEST; за барабанами — Renton, драммер TROLLFEST и NATTVERD; плюс басист Larsen из дэзовой банды GROTESQUE HYSTERECTOMY.
“Jordsjuk is necro music for necro times”, — характеризуют свое творчество мужики, и с этим, в общем, легко согласиться. Ну и… стоит запомнить название. Начали они очень бодро.
Автор: Anastasiya
kvltist:
вокалист KOLDBRANN хорош(как и новый альбом оных на уровне) а музыкально тут чёт совсем традиционно безыдейно — в одно ухо панкуха влетела… может в этом и коварная задум…
вокалист KOLDBRANN хорош(как и новый альбом оных на уровне) а музыкально тут чёт совсем традиционно безыдейно — в одно ухо панкуха влетела… может в этом и коварная задумка