Стоит послушать. Дебютный альбом норвежской блэк-метал супергруппы JORDSJUK «Naglet til livet»

Попался на днях альбом группы со странноватым для русскоязычного человека названием JORDSJUK — Naglet til livet, реализованный в прошлом сентябре дебютный лонгплей лютого агрессивного блэка с нажористо-сырыми примесями трэш-метала, панка и дэза, доставленный, как пишут сами музыканты, прямиком «с холодных уродливых улиц Осло». Уродливых улиц в Осло я лично не видела — но коли говорят старожилы, поверим. Тем более, что люди в проекте сплошь уважаемые.

На вокале JORDSJUK — вокалист/гитарист KOLDBRANN Mannevond; на гитаре — Sagstad, гитарист TROLLFEST; за барабанами — Renton, драммер TROLLFEST и NATTVERD; плюс басист Larsen из дэзовой банды GROTESQUE HYSTERECTOMY.

“Jordsjuk is necro music for necro times”, — характеризуют свое творчество мужики, и с этим, в общем, легко согласиться. Ну и… стоит запомнить название. Начали они очень бодро.

<a href="https://jordsjuk.bandcamp.com/album/naglet-til-livet">Naglet til livet by Jordsjuk</a>

