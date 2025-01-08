Стоит послушать. ANCIIENTS «Beyond The Reach Of The Sun»Блог
Голосовалка за вторую половину прошлого года в разгаре (обязательно выберите свой топ-8, если еще не сделали! В комментариях также пишите, что понравилось, но, например, не попало в список), а тем временем еще один любопытный релиз из августа 2024: навороченный и довольно экстремальный канадский прог-метал, третий студийник ANCIIENTS Beyond The Reach Of The Sun.
Их называют помесью HIGH ON FIRE и OPETH; высокооктановый, то массивно-грохочуще-ревущий, то как будто лениво-потустороний (недаром некоторым в отстраненных чистых вокальных партиях слышится «элис-ин-чейновщина), сладжево-вязкий, релаксирующий, ломаный, земной и неземной одновременно, насыщенный, мрачный каскад-лабиринт мелодий и риффов, через который непросто продраться, — однако сделавший усилие, пробравшийся, прослушавший, встретивший своего минотавра, будет вознагражден.
Крайне любопытный альбом, лишенный проходных и случайных моментов, — и, кто знает, возможно, тоже ваш будущий топ плейлиста.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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Стоит послушать. ANCIIENTS «Beyond The Reach Of The Sun»
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Комментарии
asdf:
Harvey Keitel:
Плюх666 написал(а):
От бы еще литовский Абигор приставился!
Он на войну пошел ?…
Harvey Keitel:
Плюх666 написал(а):
От бы еще литовский Абигор приставился!
А что с ним не так ? Чем он тебе мешает ?…
DC:
Классику ничем не испортишь. Даже сводным хором приглашенных вокалистов.…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
Жартун написал(а):
В Грузии никто не печется о репутации, откуда там канселингу взяться?
Разве что их правительство канселит желания населен…
Другой Александр:
Большая часть альбома звучит, будто это сборник забракованных треков, написанных для альбомов 96-2000 годов. Но по сравнению с тем, что было в этом и прошлом десятилети…
Дед Аким:
Оригинальный альбом был великолепен, классика жанра. Главное чтобы новая версия сильно хуже не была, когда выйдет, к прослушиванию обязательно…
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Наверное есть скромные благородные немцы, не знаю, знаю есть Тилль Линднеманн — развращенный, похабный, похотливый немчура…
Юрий:
Скажу за себя , для меня этот альбом , как и все , что я услышал в 80х годах , зацепили на 70% благодаря именно вокалу Удо , шикарный — неповторимый вокал … Так что , этот эк…
jurgis:
Александр написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Зусім скурвіўся дзядзька. Але два новыя LLO — гэта файна!
С�…
Александр:
Спадар Антось написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Зусім скурвіўся дзядзька. Але два новыя LLO — гэта файна!
Скурвился потому, что и�…
40PT:
мяне зацікавіла, бо гэты альбом быў першым, што я пачуў з цяжкага яшчэ ў дзяцінстве. і як так сталася, што love child не спявае роб хэлфард?…
Тварь:
Судя по всем последним альбомам Терион, эту лавочку просто пора закрывать……
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