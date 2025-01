Стоит послушать. ANCIIENTS «Beyond The Reach Of The Sun»

Голосовалка за вторую половину прошлого года в разгаре (обязательно выберите свой топ-8, если еще не сделали! В комментариях также пишите, что понравилось, но, например, не попало в список), а тем временем еще один любопытный релиз из августа 2024: навороченный и довольно экстремальный канадский прог-метал, третий студийник ANCIIENTS Beyond The Reach Of The Sun.

Их называют помесью HIGH ON FIRE и OPETH; высокооктановый, то массивно-грохочуще-ревущий, то как будто лениво-потустороний (недаром некоторым в отстраненных чистых вокальных партиях слышится «элис-ин-чейновщина), сладжево-вязкий, релаксирующий, ломаный, земной и неземной одновременно, насыщенный, мрачный каскад-лабиринт мелодий и риффов, через который непросто продраться, — однако сделавший усилие, пробравшийся, прослушавший, встретивший своего минотавра, будет вознагражден.

Крайне любопытный альбом, лишенный проходных и случайных моментов, — и, кто знает, возможно, тоже ваш будущий топ плейлиста.

Beyond the Reach of the Sun by ANCIIENTS

