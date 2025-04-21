Старые кони. Суперпроект NEFARIOUS от прошлых и нынешних музыкантов EXODUS, DEATH ANGEL, HIRAX, HEATHEN

Старые кони. Суперпроект NEFARIOUS от прошлых и нынешних музыкантов EXODUS, DEATH ANGEL, HIRAX, HEATHENНовинки и новости
В копилку весенних новостей, связанных с олдовыми трэш-металистами: фронтмен HIRAX Katon W. De Pena, гитаристы Rick Hunolt (ex-EXODUS, DIEHUMANE) и Doug Piercy (ex-HEATHEN, ANVIL CHORUS), басист Tom Gears (BLIND ILLUSION, ANCIENT MARINER) и драммер Will «Beastman» Carroll (DEATH ANGEL) анонсировали супергруппу NEFARIOUS, которая играет угадайте-что.
Мужики уже записали дебютник Addicted To Power, он выйдет в июле, а пока, в угадайте-каком-стиле, презентован сингл «One Nation Enslaved».
De Pena: «Мы не группа. Мы — настоящая банда, которая готова проломить черепа и пустить кровь из ушей!… Ваши шеи будут нестерпимо болеть!…»
Piercy: «Давайте вздрючим этот мир как следует! Наконец-то мы можем рассказать, чем занимались в последнее время, — и показать это вам! На подходе очередные безумные видео и еще более безумные шоу! Надеюсь, вам будет так же по кайфу смотреть и слушать, как нам было — создавать это все!»
С учетом того, что Doug Piercy недавно отметил 64, да и прочие, кроме драммера (ему в мае всего 52 — мальчишка!), тоже 60+, на бешеную концертную энергетику я бы особенно не рассчитывала. Ну а что «старые кони» знают толк в олдскульных бороздах, — ну дык на то они десятилетиями и учились.
Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 139
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4 комментария
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Комментарии
Eum:
Забавно. На той неделе забрал с почты их дебютник «Kiss the goat», а тут новинка. Рубят брутально-мелодично, аля Besatt, но нравится.…
jurgis:
metal-групп «Nefarious» целая толпа, но все какие-то не запоминающиеся… только пожалуй альбом 2012 года венгерского Nefarious более-менее отложился в памяти, хоть и не шедевр…
Юрий:
Ничего нового лично я не услышал , заезженные до дыр рифы , которые лет 40 играю все кому н лень (( А смотреть на кривляние негра , это воще отдельная тема (((…
Death:
Другой Александр:
Почему-то эту пословицу про «старого коня», который «борозды не испортит» так сильно любят приводить в урезанном виде, из за чего её смысл искажается. У неё ещё продол…
Другой Александр:
Раннего их творчества не слышал помню их по последним трём альбомам, перед тем как они свернули деятельность на долгое время, из за звона в ушах у стукача (sic!). Тогда …
jurgai:
Алекс написал(а):
Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр присоединяюсь…
Алекс:
Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр…
ratfred:
Тварь написал(а):
Ну и кто он после этого?
Хз … Паша Техник?…
Тварь:
Моран написал(а):
У чела в 60 лет уровень развития был как у 12 летнего.
Зато Х стоял, как у некоторых в 20 лет не стоит!
и ваще… я не любил их в 14 лет, но обожал в 2…
Тварь:
нет, ну это правда плохо.
Ренехарт не может петь, как 35 лет назад.
сама музыка — набор… просто набор.
Альбом послушаю, но… но.…
Тварь:
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
Но тебя же это не останавливает, да? Утерся и дальше браво ныть!
да — именно так и есть…
Почему-то эту пословицу про «старого коня», который «борозды не испортит» так сильно любят приводить в урезанном виде, из за чего её смысл искажается. У неё ещё продолжение есть: «но глубоко не вспашет». И данная группа не исключение. Борозду в ушах не пропахали. Прослушал и забыл.
Бодро начали, а вокал все испортил
Ничего нового лично я не услышал , заезженные до дыр рифы , которые лет 40 играю все кому н лень (( А смотреть на кривляние негра , это воще отдельная тема (((
metal-групп «Nefarious» целая толпа, но все какие-то не запоминающиеся… только пожалуй альбом 2012 года венгерского Nefarious более-менее отложился в памяти, хоть и не шедевр