nefarious supergroup
21.04.2025

Старые кони. Суперпроект NEFARIOUS от прошлых и нынешних музыкантов EXODUS, DEATH ANGEL, HIRAX, HEATHEN

Новинки и новости

В копилку весенних новостей, связанных с олдовыми трэш-металистами: фронтмен HIRAX Katon W. De Pena, гитаристы Rick Hunolt (ex-EXODUS, DIEHUMANE) и Doug Piercy (ex-HEATHEN, ANVIL CHORUS), басист Tom Gears (BLIND ILLUSION, ANCIENT MARINER) и драммер Will «Beastman» Carroll (DEATH ANGEL) анонсировали супергруппу NEFARIOUS, которая играет угадайте-что.

Мужики уже записали дебютник Addicted To Power, он выйдет в июле, а пока, в угадайте-каком-стиле, презентован сингл «One Nation Enslaved».

De Pena: «Мы не группа. Мы — настоящая банда, которая готова проломить черепа и пустить кровь из ушей!… Ваши шеи будут нестерпимо болеть!…»

Piercy: «Давайте вздрючим этот мир как следует! Наконец-то мы можем рассказать, чем занимались в последнее время, — и показать это вам! На подходе очередные безумные видео и еще более безумные шоу! Надеюсь, вам будет так же по кайфу смотреть и слушать, как нам было — создавать это все!»

С учетом того, что Doug Piercy недавно отметил 64, да и прочие, кроме драммера (ему в мае всего 52 — мальчишка!), тоже 60+, на бешеную концертную энергетику я бы особенно не рассчитывала. Ну а что «старые кони» знают толк в олдскульных бороздах, — ну дык на то они десятилетиями и учились.

Слушаем!

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4 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Почему-то эту пословицу про «старого коня», который «борозды не испортит» так сильно любят приводить в урезанном виде, из за чего её смысл искажается. У неё ещё продолжение есть: «но глубоко не вспашет». И данная группа не исключение. Борозду в ушах не пропахали. Прослушал и забыл.

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  • Death написал(а):

    Бодро начали, а вокал все испортил

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  • Юрий написал(а):

    Ничего нового лично я не услышал , заезженные до дыр рифы , которые лет 40 играю все кому н лень (( А смотреть на кривляние негра , это воще отдельная тема (((

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  • jurgis написал(а):

    metal-групп «Nefarious» целая толпа, но все какие-то не запоминающиеся… только пожалуй альбом 2012 года венгерского Nefarious более-менее отложился в памяти, хоть и не шедеврhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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