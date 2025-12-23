Старые кони, часть два. Супергруппа NEFARIOUS обещает трэш-метал «на новом уровне»

В этом году я уже рассказывала про суперпроект NEFARIOUS от прошлых и нынешних музыкантов EXODUS, DEATH ANGEL, HIRAX, HEATHEN. Публикой дебют был встречен с энтузиазмом среднего уровня — однако к финалу 2026-го музыканты не только не сдались, но даже усилились.

На вокальной должности фронтмена HIRAX Katon W. De Pena (который, как сказали уже экс-коллеги, не особо горел проектом и откровенно забивал) сменил Sean Rivera из COFFIN HUNTERS, принеся с собой, как пишет группа, «неограниченный вокальный диапазон, бешеную сценическую энергию и грандиозную харизму».

Rick Hunolt: «Шон вывел нас на новый уровень. Метал-боги послали нам истинного музыкального мага. Он не только потрясающий вокалист, но также отлично играет на гитаре и клавишных, плюс совершенно офигительный парень. Увидимся на концертах в 2026-м!!! Поехали!!!»

Стало ли лучше? Много ли шансов у суперпроекта порвать сцену в будущем году? И вообще, кто из трэшеров записал в 2025-м лучший альбом?

