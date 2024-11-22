Способ отъема денег у фэнов номер 325: изобразить, что у вокалиста группы рак, и запустить краудфандинг

Способ отъема денег у фэнов номер 325: изобразить, что у вокалиста группы рак, и запустить краудфандингБлог
Без понятия, что играла тайская группа ANNALYNN, но сегодня это название — уже посмертное относительно коллектива, который скоропостижно ушел в бессрочный отпуск, — пробежало по метал-медиа. И заставило задуматься о системе краунфандингов, которые в наши дни открываются буквально на все.
В общем, летом было выложено скорбное известие, будто вокалист Nathaphon «Bon» Jutathaveewan болен раком желудка, а Таиланд — настолько отсталая страна, что там нет медстраховок и средств для лечения. И очень нужны деньги.
Сумму успешно собрали с помощью лейбла и фэнов (страница краудфандинга сейчас недоступна, так что сложно сказать, о каких цифрах идет речь), продали кучу няшных маек в поддержку — а к концу года выяснилось, что мужик-то здоров. И после того, как музыканты в ужасе от него разбежались, он опубликовал следующее заявление.
Искренне хочу извиниться за все, что произошло, особенно за обман, связанный с моими проблемами со здоровьем, а также ложные заявления. Простите, что допустил такие ошибки, я полностью принимаю за них ответственность. Глубоко сожалею о причиненной боли и неудобствах.
Мои проблемы возникли из-за личных финансовых трудностей: долгов от незаконных займов и неудачных бизнес-решений, с которыми я не смог справиться за многие годы. Ситуация зашла так далеко, что выход казался невозможным. Под давлением — как финансовым, так и личным — я совершил ошибки, о которых теперь искренне жалею.
К сожалению, я предал доверие и доброту, которые многие из вас проявили ко мне. Эти решения повлияли не только на мою жизнь, но и на жизни других людей, и я глубоко этим опечален.
Важно подчеркнуть, что никто другой — ни лейбл, ни друзья, ни семья, ни участники группы — не был вовлечен в эти схемы.
Сейчас приходится сталкиваться с последствиями своих действий и извлекать из них важные уроки. Сделаю все возможное, чтобы исправить ситуацию и разрешить ее как можно скорее. Понимаю, что слова не способны стереть причиненный вред, но смиренно прошу прощения. Искренне прошу извинить за боль и неудобства, которые я причинил, а также за подорванное доверие.
В общем… мошенники нынче везде, даже и в метал-мире. Проверяйте, кто и на что просит денег, и бейте говнюков по рукам.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 145
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5 комментариев
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Способ отъема денег у фэнов номер 325: изобразить, что у вокалиста группы рак, и запустить краудфандинг
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Комментарии
Merzbow:
Виктор:
сплошная грусть когда читаешь такие штуки (…
Ых:
>> Таиланд — настолько отсталая страна, что там нет медстраховок и средств для лечения.
Сразу понятно, что это попытка развести… хм… ну очень доверчивых людей.…
Виктор:
Назар Василич написал(а):
Не почувствовал и не увидел иронии в вашем посте. А с чувством юмора у меня в последнее время и правда плохо
бывает, согласен — во…
Назар Василич:
Виктор написал(а):
Назар Василич написал(а):
Но, то, что эти люди нормальные, и живут настоящей жизнью — ну вот вы это серьезно ?
Вы понимаете что такое ирония…
Виктор:
но он же не мошенник, просто человек сделал ошибку ) и извинился. Что ещё нужно вообще?)…
lkjeriutu:
на@балово не имеет границ… успех заключается в искусстве его применения……
jurgai:
что играла тайская группа ANNALYNN и так понятно по игре слов…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?
Эта новость в разы интереснее нов…
Виктор:
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Виктор:
Назар Василич написал(а):
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Вы понимаете что такое ирония и сарказм? Или в�…
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Назар Василич:
Виктор написал(а):
Назар Василич написал(а):
Очередное наглядное доказательство того, что людям с такой ебаниной в голове, и, как следствие, искалеченной жизнь…
что играла тайская группа ANNALYNN и так понятно по игре слов
на@балово не имеет границ… успех заключается в искусстве его применения…
но он же не мошенник, просто человек сделал ошибку ) и извинился. Что ещё нужно вообще?)
>> Таиланд — настолько отсталая страна, что там нет медстраховок и средств для лечения.
Сразу понятно, что это попытка развести… хм… ну очень доверчивых людей. В Тае очень хорошая медицина, а медстраховки дорогие только для живущих там не граждан страны.
Азиатский Блейк Джад. Ну почти)))