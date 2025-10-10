Anaal Nathrakh
10.10.2025

Совпадение или плагиат? Сравниваем треки ANAAL NATHRAKH и AMORPHIS

Mick Kenney из ANAAL NATHRAKH выложил у себя “Light And Shadow” из нового альбома AMORPHIS с вопросом — «У кого они это, интересно, украли?» — и фанаты AN быстро заметили сходство.

Вот титульный трек “Endarkenment” (слушать с момента 0.47).

Ну а вот начало “Light And Shadow”.

Что скажете: совпадение, вдохновение, или правда украдено?

3 комментария

  • Народный контроль написал(а):

    Думаю, если хорошенько копнуть песню anaal nathrakh, то и у неё тоже найдутся «предшественники»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Чингачгук написал(а):

    Думаю совпадение. Достаточно простая мелодия в стиле iron maiden, впасть на такую не сложно при сочинительстве.

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Спиздили, волки позорные!!!))) А коль так — отрубить руки и повесить на воротах!!!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>

