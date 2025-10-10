Совпадение или плагиат? Сравниваем треки ANAAL NATHRAKH и AMORPHIS

Совпадение или плагиат? Сравниваем треки ANAAL NATHRAKH и AMORPHISБлог
Mick Kenney из ANAAL NATHRAKH выложил у себя “Light And Shadow” из нового альбома AMORPHIS с вопросом — «У кого они это, интересно, украли?» — и фанаты AN быстро заметили сходство.
Вот титульный трек “Endarkenment” (слушать с момента 0.47).
Ну а вот начало “Light And Shadow”.
Что скажете: совпадение, вдохновение, или правда украдено?
Автор: Anastasiya
3 комментария

Комментарии
Алексей:
Спиздили, волки позорные!!!))) А коль так — отрубить руки и повесить на воротах!!!…
Чингачгук:
Думаю совпадение. Достаточно простая мелодия в стиле iron maiden, впасть на такую не сложно при сочинительстве.…
Народный контроль:
Думаю, если хорошенько копнуть песню anaal nathrakh, то и у неё тоже найдутся «предшественники»…
Дед Аким:
Думаю, если хорошенько копнуть песню anaal nathrakh, то и у неё тоже найдутся «предшественники»
Думаю совпадение. Достаточно простая мелодия в стиле iron maiden, впасть на такую не сложно при сочинительстве.
Спиздили, волки позорные!!!))) А коль так — отрубить руки и повесить на воротах!!!