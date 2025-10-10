Совпадение или плагиат? Сравниваем треки ANAAL NATHRAKH и AMORPHIS

Mick Kenney из ANAAL NATHRAKH выложил у себя “Light And Shadow” из нового альбома AMORPHIS с вопросом — «У кого они это, интересно, украли?» — и фанаты AN быстро заметили сходство.

Вот титульный трек “Endarkenment” (слушать с момента 0.47).

Ну а вот начало “Light And Shadow”.

Что скажете: совпадение, вдохновение, или правда украдено?

