Sophie Lloyd: 10 альбомов, которые изменили ее жизнь

Sophie Lloyd начинала как звезда соцсетей, выкладывала кавера на YouTube, работала над эффектным гламурным образом — ну и, главное, шлифовала свои гитарные навыки. Сейчас, в свои всего лишь 29, британка — признанная звезда и музыкальный авторитет. Ну а Metal Hammer как-то поймал ее и попросил назвать десяток важнейших альбомов в жизни. Удивительного в списке, впрочем, не будет.

1. SLASH – Slash (2010)

Когда я впервые услышала «Beautiful Dangerous» в исполнении SLASH и Fergie, то сразу поняла, по какому пути хочу отправиться в своей карьере. Моего сольного альбома не было б, не услышь я эту песню. SLASH показал, что не обязательно быть вокалистом, чтобы стартовать сольную карьеру, можно оставаться чисто в гитарной роли. На его диске меня поразило и впечатлило, как он подстраивал свою манеру игры под каждого исполнителя. Для Fergie, например, гитара звучит сексуально — в ней есть женственная, но при этом мощная энергия.

2. IRON MAIDEN – Rock In Rio (2002)

Точно так же на меня сильно повлияла «Fear Of The Dark» в лайв-версии с Rock In Rio. Это была первая песня IRON MAIDEN, что я услышала, и сразу подумала: «Я стану лучшим гитаристом в мире, если смогу сыграть это». Она научила меня играть с душой, действительно «разговаривать» посредством своего инструмента.

3. DISTURBED – Ten Thousand Fists (2005)

В моей гитарной ритмике много от DISTURBED, с их замороченными рисунками. Ну а в «Stricken» — один из моих любимейших риффов на все времена!

4. MÖTLEY CRÜE – Dr. Feelgood (1989)

«Kickstart My Heart» MÖTLEY CRÜE — одна из первых песен, которые я научилась играть. Не то чтобы я играла ее хорошо — мне было 14, я только начинала! Я звала друзей к себе в комнату, чтоб они послушали на убогом Line 6 Spider, как я ее исполняю. Ну а пару лет назад я встретила самих MÖTLEY CRÜE — и смотрела их уже со стороны сцены! Круг как бы замкнулся.

5. BRING ME THE HORIZON – Sempiternal (2013)

Еще один круговорот судьбы. BRING ME THE HORIZON были одной из моих любимых групп в подростковом возрасте — на стенах даже висели их постеры. А потом в туре с MACHINE GUN KELLY мы выступали на Rock Am Ring в один день с BRING ME THE HORIZON, и Oli Sykes даже исполнил с нами «Maybe». Это было просто безумие! После, когда они хедлайнили, мы спустились в зал, к сценическим барьерам, и отрывались под «Can You Feel My Heart».

6. THE OFFSPRING – Americana (1998)

В юности THE OFFSPRING всегда были для меня особенной группой. Я просто обожала «The Kids Aren’t Alright» — песню, не похожую на остальные в их творчестве. У нее более серьезное настроение, а в тексте говорилось о вещах, которые в ту пору мне были очень близки, так что она идеально ложилась на душу. Плюс — она невероятно заразительная!

7. GHOST – Impera (2022)

Говоря о заразительности — в последнее время я страшно подсела на GHOST. По-настоящему прониклась ими только в период Impera, что забавно, потому что когда-то на Download Festival я выступала «монахиней на подтанцовке» у GHOST. Сейчас же просто не могу выкинуть из головы «Call Me Little Sunshine». У них потрясающие вокальные гармонии — я хожу по дому и все время напеваю их песни.

8. STEEL PANTHER – Feel The Steel (2009)

Несмотря на то что это пародийная группа, STEEL PANTHER — реально крутые музыканты. Риффы Satchel просто ошеломительны! Ну а «Eyes Of A Panther» — уже классика. Я даже записала дуэт с Michael Starr для песни «Runaway» с альбома Imposter Syndrome, и как человек он оказался невероятно скромным. Мы снимали клип в старом рок-баре в стиле 80-х в Лондоне и, по глупости, предложили всем присутствующим бесплатный алкоголь… Что ж, по крайней мере, они получили удовольствие!

9. VAN HALEN – Van Halen (1978)

«Eruption» VAN HALEN — для меня любовь и ненависть в одном флаконе. Я больше не могу ее слушать — эта тема была моим будильником в универе. Как только слышу ее сейчас — сразу флешбек: утро, похмелье, 7 утра, надо вылезать из постели. Но я ее обожала. Мой учитель гитары вдохновлялся именно Eddie Van Halen, у нас даже были отдельные тематические уроки. В этой композиции — чистая эмоция, никакой мишуры. Нечто поистине уникальное.

10. ROB ZOMBIE – Hellbilly Deluxe (1998)

Безусловно, должна упомянуть ROB ZOMBIE. Как-то мы с парнем поехали в Беверли-Хиллз и выглядели там как пришельцы — все такие гламурные, а мы в своих грязных рок-н-ролльных прикидах. Посему мы решили эффектно прокатиться по Sunset Boulevard с опущенными стеклами и «Dragula», гремящим на полную громкость. Люди на улицах пялились на нас — и это было великолепно.

