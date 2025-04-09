SODOM презентовали «Trigger Discipline», «самую жесткую» тему будущего альбома

SODOM презентовали «Trigger Discipline», «самую жесткую» тему будущего альбомаНовинки и новости
«Это песня о снайпере, который потерял контроль над собой и начал валить всех подряд», — бесхитростно описали SODOM новый сингл «Trigger Discipline», представляющий будущий альбом The Arsonist и, по утверждению коллектива, являющийся самым его жестким треком.
Помимо всего прочего, к работе над записью немцы подошли максимально трушно, и, например, партии барабанов записывались на 24-дорожечный аналоговый магнитофон. Angelripper: «Никакого пластика! Разница в звуке по сравнению со стандартными современными ударными потрясающая, и она положительно повлияла на то, как слушаются остальные инструменты. Понятно, времени, усилий и денег ушло больше, но по нашим ощущениям, результат того стоил».
Ну а вот, собственно, песня. Странно, что выпустили не на кассете.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 339
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Комментарии
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Metaller555:
К сожалению, песня ни о чем… Как когда-то писалось в незабвенном М-журнале «они брутальничают напропалую, но яиц у исходного продукта не наблюдается».…
jurgis:
дедам респект за то что с намино этот факт не обязывает слушать стандартное бурчание деда…
Юрий:
В начале 90х годах был без ума от этой группы , и от сольников Thomas Such , но потом порядком насточертела однообразная музыка в их исполнении , и вот сейчас тоже ничего но�…
G D:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал:
Получается, зря все гнали на Ханси из блайндов, когда тот перестал с Шафером знаться. Мб не просто так пе�…
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gom написал(а):
В конечном итоге я решил открыться. По двум причинам. Во-первых, знаю, что есть музыканты, певцы — не важно кто — которые чувствуют, что они недост…
Тварь:
Наберут, понимаешь, ливанцев по объявлениям…
Не знаю, может Андерс соберет концертную олдскульную Кататонию, но что-то у меня сильные сомнения на этот счет. А в тен…
Другой Александр:
Дружище Христос написал:
Получается, зря все гнали на Ханси из блайндов, когда тот перестал с Шафером знаться. Мб не просто так перестал?
Я думаю, тут как ра…
Дружище Христос:
Получается, зря все гнали на Ханси из блайндов, когда тот перестал с Шафером знаться. Мб не просто так перестал?…
В начале 90х годах был без ума от этой группы , и от сольников Thomas Such , но потом порядком насточертела однообразная музыка в их исполнении , и вот сейчас тоже ничего нового не услышал ((
дедам респект за то что с намино этот факт не обязывает слушать стандартное бурчание деда
К сожалению, песня ни о чем… Как когда-то писалось в незабвенном М-журнале «они брутальничают напропалую, но яиц у исходного продукта не наблюдается».
кривая игра у них в крови, как не попадали друг в друга никогда, так не стоит и начинать