SODOM презентовали «Trigger Discipline», «самую жесткую» тему будущего альбома

Я думал, банда пре…

Другой Александр:

Другой Александр:

Другой Александр:

Дружище Христос написал:

Получается, зря все гнали на Ханси из блайндов, когда тот перестал с Шафером знаться. Мб не просто так перестал?

Я думаю, тут как ра…