sodom band
09.04.2025

SODOM презентовали «Trigger Discipline», «самую жесткую» тему будущего альбома

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«Это песня о снайпере, который потерял контроль над собой и начал валить всех подряд», — бесхитростно описали SODOM новый сингл «Trigger Discipline», представляющий будущий альбом The Arsonist и, по утверждению коллектива, являющийся самым его жестким треком.

Помимо всего прочего, к работе над записью немцы подошли максимально трушно, и, например, партии барабанов записывались на 24-дорожечный аналоговый магнитофон. Angelripper: «Никакого пластика! Разница в звуке по сравнению со стандартными современными ударными потрясающая, и она положительно повлияла на то, как слушаются остальные инструменты. Понятно, времени, усилий и денег ушло больше, но по нашим ощущениям, результат того стоил».

Ну а вот, собственно, песня. Странно, что выпустили не на кассете.

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4 комментария

  • Юрий написал(а):

    В начале 90х годах был без ума от этой группы , и от сольников Thomas Such , но потом порядком насточертела однообразная музыка в их исполнении , и вот сейчас тоже ничего нового не услышал ((

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  • jurgis написал(а):

    дедам респект за то что с намиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifно этот факт не обязывает слушать стандартное бурчание дедаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Metaller555 написал(а):

    К сожалению, песня ни о чем… Как когда-то писалось в незабвенном М-журнале «они брутальничают напропалую, но яиц у исходного продукта не наблюдается».

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  • Виктор написал(а):

    кривая игра у них в крови, как не попадали друг в друга никогда, так не стоит и начинать https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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