SODOM прекращает гастроли на неопределенное время: «Иногда хочу просто вообще ничего не делать»

Tom Angelripper, похоже, решил последовать примеру Christofer Johnsson из THERION и прекратить концертные выступления на неопределенное время.

«Думаю, все слышали историю Tom Araya. О его желании уйти со сцены, о сложностях со здоровьем, с шеей. Он больше не может трясти башкой. Я пока могу. Тоже есть свои нюансы, конечно, но это не самая большая проблема. Основное — я хочу проводить больше времени за другими занятиями. С семьей. За охотой. Хочу иногда просто вообще ничего не делать.

Это не то чтобы момент прощания — скорее, смена приоритетов.

Если ты профессиональный музыкант (а помимо этого, я еще и менеджер группы), то занят 24 на 7. Каждый день. Нет времени выдохнуть. Нет времени расслабиться. Мне нравится выступать на сцене, нравится писать музыку, но я ненавижу тратить время жизни в аэропортах и гостиницах.

Так, когда исполняется 62 года, начинаешь думать: «Окей, нужно зарабатывать музыкой денежку, чтобы жить. Деньги важны. Однако есть и вещи, которые за них не купить, — например, свобода. Так что около двух лет назад я сказал ребятам в SODOM: «Хочу немного притормозить с гастролями». Я не привык бездельничать, все равно не сидел сложа лапки: работал, например, над переизданиями в своем домашнем офисе.

А теперь, наверное, хочу и побездельничать в свое удовольствие. Конкретного плана нет. Не знаю, на сколько я возьму отпуск. Не знаю, когда стартану команду опять. Не буду ничего обещать — мол, это будет 27 год, или 28-й. Когда захочется вернуться, я это сделаю».

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