Внезапный камбэк: слушаем новинку RAM-ZET «Zerocane»Новинки и новости
И еще одни авангардисты/психи/любители миксануть все, что приходит в голову, в нашем эфире, только на сей раз в рубрике «голоса из прошлого». Внезапно, более десятилетия после последнего студийника, появился на горизонте норвежский коллектив RAM-ZET, и снова наорал, напел, наголосил, настучал всякого.
В марте у постаревших, но не потерявших вкуса к разнообразными жанровым солянкам музыкантов выходит шестой полноформатник Sapien, так что если кто скучал, кому есть что вспомнить (а первые их релизы в нулевых наделали немало шума), есть повод. Видео на открывающую тему «Zerocane» уже доступно к просмотру.
Автор: Anastasiya
Комментарии
Другой Александр:
Ых написал:
Верунов в Тель Авиве уже из автобусов выкидывают, ибо достали в край. Работать не хотят, защищать страну от полотенец не хотят, только молятся и сид…
Ых:
Это от уголовного кодекса конкретной страны зависит.
Ну и от менталитета, конечно.
Я помню, ходил в Тель Авиве на PARADISE LOST. Абсолютный солдаут, куча людей в блэковых…
Potato Lich:
Ad Noctum написал(а):
Зануда написал(а):
ещё молодая
Шутник-с!
Ей сколько, 40? Самый расцвет творческих сил.
Другое дело, что малоинтересна в отрыве от AE…
Antonarchus:
Еще смахивает на исландские руны
А по сабжу — недавно вспоминал и ждал!…
Тварь:
Назар Василич написал(а):
Что будет с новой лирикой — зависит от уровня владения английским и таланта автора, очень допускаю, что и не он ее писать будет
Да �…
Antonarchus:
Ad Noctum:
Другой Александр написал(а):
Интересно, что это за знаки на «голове»? В комп игрухе Warhammer 40.000: Mechanicus, про саундтрек к которой писал здесь как-то раз, были очень п�…
Другой Александр:
Не популярное мнение, но я такие отмены воспринимаю как данность. Для чего вообще группы типа Бехемота пишут и исполняют антирелигиозные тексты? Да просто чтоб пов�…
Камерад Шайтан:
kvltist:
Другой Александр:
Дотянулся до этой группы. Да, в самом деле очень круто вышло. Обычно, когда экстрим металлеры пытаются делать мудрёный музон, чаще всего получается какая-то несклад�…
Другой Александр:
Интересно, что это за знаки на «голове»? В комп игрухе Warhammer 40.000: Mechanicus, про саундтрек к которой писал здесь как-то раз, были очень похожие на запечатанных входах в гро�…
Назар Василич:
Тварь написал(а):
Назар Василич написал(а):
Может быть, взяли в том числе из-за того, что огромный фактурный
Платить турку нужно меньше, чем любому североамери�…
