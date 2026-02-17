ram zet
Внезапный камбэк: слушаем новинку RAM-ZET «Zerocane»

И еще одни авангардисты/психи/любители миксануть все, что приходит в голову, в нашем эфире, только на сей раз в рубрике «голоса из прошлого». Внезапно, более десятилетия после последнего студийника, появился на горизонте норвежский коллектив RAM-ZET, и снова наорал, напел, наголосил, настучал всякого.

В марте у постаревших, но не потерявших вкуса к разнообразными жанровым солянкам музыкантов выходит шестой полноформатник Sapien, так что если кто скучал, кому есть что вспомнить (а первые их релизы в нулевых наделали немало шума), есть повод. Видео на открывающую тему «Zerocane» уже доступно к просмотру.

