Смотрите, кто вернулся. На подходе новый альбом CHRIST AGONY «Anthems»Новинки и новости
После внушительного перерыва (диск под названием Legacy вышел девять лет назад, а годом спустя, в 2017-м, из группы свалили почти все музыканты), Cezary Augustynowicz таки решил вернуть свой CHRIST AGONY. В составе теперь числится он и новый басист Cymer — а альбом Anthems анонсирован на польском лейбле Deformeathing Production на этот сентябрь. Обещают нечто… ммм… особенное?.. Хотя по мне, так открывающий альбом трек «Empire Of Twilight», презентованный первым синглом, звучит вполне в духе старого CA. И (пока) не очень увлекательно.
«Несмотря на все, что было сказано, сделано и пережито, Цезарь все еще уверенно стоит на этой земле. Он сумел вырваться из бездны экстремального образа жизни, выбрав путь более спокойного, вдумчивого и зрелого артиста — как в искусстве, так и повседневной реальности.
Его возвращение едва ли будет встречено массовыми овациями — даже в рамках блэк-метал сцены. Но для тех, кто следил за бурной карьерой Цезаря, а также его новаторского проекта, всегда преступавшего границы жанра, больших сюрпризов быть не должно. Своим девятым студийным альбомом Anthems CHRIST AGONY представляют материал, способный соперничать с легендарной трилогией, которую многие называют вершиной раннего творчества группы: Unholyunion (1993), Daemoonseth Act II (1994) и Moonlight (1996).
Словно адский каток, каждый трек Anthems уничтожает и плющит.
Здесь есть все элементы Мрака, коими известны CHRIST AGONY: резкий, узнаваемый вокал, гнетущая тяжесть гитар, инфернальные звуковые пейзажи, запечатлевшие моменты экстаза и пугающей красоты. Помимо этого, альбом пронизан тонкими деталями, которые маэстро Цезарь всегда умел искусно вплетать в звуковую лавину: акустические гитары, нотки меланхолии, возвышенные хоровые вставки.
Anthems соединяет CHRIST AGONY с их славным прошлым — но не как ностальгический мост, а как логичное и мощное продолжение, как новый этап эволюции. Это первый альбом CHRIST AGONY за многие годы, который Цезарь полностью сочинил и спродюсировал сам; на фоне предыдущих релизов его выделяет зрелость, пришедшая с познанием и опытом».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 253
Читайте также:
- Концерты CHRIST AGONY запрещены в Польше. Поляки стали чуть ближе белорусским маразматикам
- Фото: ЗАПОВЕТ, EXEGUTOR, ID:VISION, CEZAR, DEAD INFECTION в Минске
- Что позволено «Цезарю», не позволено CHRIST AGONY. Концерт DEAD INFECTION, ID:VISION, EXEGUTOR, ЗАПОВЕТ в Минске
- MARDUK в Минске выступать не будет. Генпрокуратура РБ опять взялась за «неправильные» концерты
- Фото: VICTIM PATH, CHRIST AGONY, VESANIA в Минске (R-club)
- CHRIST AGONY, VESANIA в Минске. Черный понедельник
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Цитата. Schmier из DESTRUCTION: «Илон Маск мог бы накормить всех бедных и голодных»
-
Свадебный сезон в CRADLE OF FILTH: Дэни сделал предложение своей подруге на фестивальной сцене
-
Marko Hietala: 10 песен, которые изменили мою жизнь
-
Ihsahn: «Чем ближе ты к народу, тем сложнее добиться ощущения магии»
-
Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»
-
Не нравится SLEEP TOKEN? Тогда для вас плохие новости!
-
Jonas Renkse, KATATONIA: «Я ищу позитив во всем, что бы ни случалось. И все, что я хочу, — продолжать заниматься музыкой»
-
Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 2
-
Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1
-
ARCHSPIRE: «С альбома, продающегося за $29.99, после вычета себестоимости и доли лейбла, нам остается всего около $3»
Комментарии
Eum:
что раннее, что позднее творчество — вообще не врубаюсь. На большого любителя…
понурый митолизд:
весьма посредственно… как собственно и всегда у Цезаря было…
Merzbow:
Ігор:
Moonlight-вершина творчества Christ Agony,и её им не переплюнуть,увы.…
Дед Аким:
Чего вы все молчите? Погрузились во тьму? Шоу должно продолжаться!!!
Show Must Go On
…
Дед Аким:
P.S, Понимаю, что надоел (заебал), постараюсь закончить к новому году. Загружаю великие группы, великих гитаристов и великие хиты. После нового года только тех, из нов�…
Дед Аким:
Чего-то я погорячился, прислушался к Эдди и ощутил, что прикоснулся к Волшебству, таков его был уровень владения гитарой. Поэтому тема не ограничится 4 великими гита…
Дед Аким:
Много на свете великих гитаристов, я часть из них сюда загружал, гитаристы групп Deep Purple, Rainbow, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Оззи Осборна, Black Sabbath и других, не дадут соврать…
Ігор:
Пока только раз послушал,и совсем не въехал в этот альбом.Он мне показался каким-то сумбурным, лишённым запоминающихся мелодий.…
G D:
D написал(а):
Зачем наезжать на Шмиера?
Речь не столько о позиции, сколько о том, насколько инфантильно она подана. Такое спокойно мог написать 15-летний подро…
понурый митолизд:
Марина:
Другой Александр:
Чувак верит в волшебную бабла. Типа, бабло запросто можно превратить в жратву, потом доставить её куда надо, а ещё распределить так, чтоб какой-нибудь местный варлор…
Moonlight-вершина творчества Christ Agony,и её им не переплюнуть,увы.
весьма посредственно… как собственно и всегда у Цезаря было
что раннее, что позднее творчество — вообще не врубаюсь. На большого любителя