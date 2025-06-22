Christ Agony
22.06.2025

Смотрите, кто вернулся. На подходе новый альбом CHRIST AGONY «Anthems»

Новинки и новости

После внушительного перерыва (диск под названием Legacy вышел девять лет назад, а годом спустя, в 2017-м, из группы свалили почти все музыканты), Cezary Augustynowicz таки решил вернуть свой CHRIST AGONY. В составе теперь числится он и новый басист Cymer — а альбом Anthems анонсирован на польском лейбле Deformeathing Production на этот сентябрь. Обещают нечто… ммм… особенное?.. Хотя по мне, так открывающий альбом трек «Empire Of Twilight», презентованный первым синглом, звучит вполне в духе старого CA. И (пока) не очень увлекательно.

«Несмотря на все, что было сказано, сделано и пережито, Цезарь все еще уверенно стоит на этой земле. Он сумел вырваться из бездны экстремального образа жизни, выбрав путь более спокойного, вдумчивого и зрелого артиста — как в искусстве, так и повседневной реальности.

Его возвращение едва ли будет встречено массовыми овациями — даже в рамках блэк-метал сцены. Но для тех, кто следил за бурной карьерой Цезаря, а также его новаторского проекта, всегда преступавшего границы жанра, больших сюрпризов быть не должно. Своим девятым студийным альбомом Anthems CHRIST AGONY представляют материал, способный соперничать с легендарной трилогией, которую многие называют вершиной раннего творчества группы: Unholyunion (1993), Daemoonseth Act II (1994) и Moonlight (1996).

Словно адский каток, каждый трек Anthems уничтожает и плющит.

Здесь есть все элементы Мрака, коими известны CHRIST AGONY: резкий, узнаваемый вокал, гнетущая тяжесть гитар, инфернальные звуковые пейзажи, запечатлевшие моменты экстаза и пугающей красоты. Помимо этого, альбом пронизан тонкими деталями, которые маэстро Цезарь всегда умел искусно вплетать в звуковую лавину: акустические гитары, нотки меланхолии, возвышенные хоровые вставки.

Anthems соединяет CHRIST AGONY с их славным прошлым — но не как ностальгический мост, а как логичное и мощное продолжение, как новый этап эволюции. Это первый альбом CHRIST AGONY за многие годы, который Цезарь полностью сочинил и спродюсировал сам; на фоне предыдущих релизов его выделяет зрелость, пришедшая с познанием и опытом».

Количество просмотров: 253

Читайте также:

3 комментария

  • Ігор написал(а):

    Moonlight-вершина творчества Christ Agony,и её им не переплюнуть,увы.

    >>>
  • понурый митолизд написал(а):

    весьма посредственно… как собственно и всегда у Цезаря былоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>
  • Eum написал(а):

    что раннее, что позднее творчество — вообще не врубаюсь. На большого любителя

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *