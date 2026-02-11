MELECHESH
11.02.2026

Смотрите кто вернулся! MELECHESH выпускают миник «Sentinels Of Shamash»

Очень давно не было студийных новинок от MELECHESH: хотя группа не прекращала выступать, последний полноформатник Enki вышел в 2015-м, и с тех пор если свежие песни и появлялись, то только в концертных вариантах.

Возможно, сказался в том числе политический климат — уроженцы Израиля, пока шли активные военные действия не хотели привлекать негатив; а может, стандартные проблемы с лейблами. Так или иначе, группа подписалась на жирненьком, не так давно основанном американском лейбле Reigning Phoenix Music и на апрель подготовила трехпесенный миник Sentinels Of Shamash.

«После некоторых задержек, которые случились не по нашей воле, и которые на данные момент преодолены, мы готовы презентовать новый EP, безжалостный, разнообразный и сообразный исконному духу MELECHESH. Спасибо за ваше терпение — оно будет вознаграждено нашими усилиями записать лучший материал, на который мы только способны».

Встречаем «Raptors Of Anzu»!

