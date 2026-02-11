Смотрите кто вернулся! MELECHESH выпускают миник «Sentinels Of Shamash»Новинки и новости
Очень давно не было студийных новинок от MELECHESH: хотя группа не прекращала выступать, последний полноформатник Enki вышел в 2015-м, и с тех пор если свежие песни и появлялись, то только в концертных вариантах.
Возможно, сказался в том числе политический климат — уроженцы Израиля, пока шли активные военные действия не хотели привлекать негатив; а может, стандартные проблемы с лейблами. Так или иначе, группа подписалась на жирненьком, не так давно основанном американском лейбле Reigning Phoenix Music и на апрель подготовила трехпесенный миник Sentinels Of Shamash.
«После некоторых задержек, которые случились не по нашей воле, и которые на данные момент преодолены, мы готовы презентовать новый EP, безжалостный, разнообразный и сообразный исконному духу MELECHESH. Спасибо за ваше терпение — оно будет вознаграждено нашими усилиями записать лучший материал, на который мы только способны».
Встречаем «Raptors Of Anzu»!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 92
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
SLAUGHTER TO PREVAIL и BEHEMOTH забанены в Турции за сатанизм и нарушение общественных устоев
-
Интервью с CARPENTER BRUT: «Из-за социальных сетей и всех идиотов, что в них сидят, я даю западным обществам лет десять до начала гражданских войн»
-
«Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»
-
Как вам победители новых «Грэмми»?
-
Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»
-
Интервью с фолк-металистами UUHAI: «Мы хотим, чтобы люди прочувствовали Монголию до того, как мы сыграем первую ноту»
-
WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»
-
Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-метала
-
Dave Mustaine: «Кавер ‘Ride The Lightning’ завершил круг; таким образом я выказал парням свое уважение, особенно Джеймсу и Ларсу»
-
Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песней
Комментарии
kvltist:
Александр:
— Каюга.
— какая ещё нахуй каюга?
(Бессмертная классика 1999 года розлива)…
Pidar:
Лучше бы дали им приехать,а потом ворвались на концерте, арестовали и дали каждому сатанисту по 50 ударов палками. А так то можно и вообще например кисть отрубить или…
Христос Не Воскрес:
SLAUGHTER TO PREVAIL — никак не халяль, BEHEMOTH — харам за дело…
molchatdomafan:
molchatdomafan:
molchatdomafan:
Александр написал(а):
Нихуа не понял первого комментатора но группа шлак однотипный, а как такую шляпу ещё и вживую терпеть-парадоксЭто не шлак,а группа в ст…
понурый митолизд:
kvltist написал(а):
Не «просто сука», а «ещё какая сука» — это давно всем известно https://www.metalsucks.net/2023/08/22/blackbraid-say-they-were-racially-targeted-last-weekend-when-they-were-ejected-from-midgardsblot/ https://lam…
kvltist:
Не «просто сука», а «ещё какая сука» — это давно всем известно https://www.metalsucks.net/2023/08/22/blackbraid-say-they-were-racially-targeted-last-weekend-when-they-were-ejected-from-midgardsblot/ https://lambgoat.com/news/39947/blackbraid-removed-from-…
Камерад Шайтан:
Дружище Христос написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
Ігор написал(а):
Скука,как и его основной проект.
прочитал как «сука он…»))) что недалеко от истины, лол.
…
Дружище Христос:
Камерад Шайтан написал(а):
Ігор написал(а):
Скука,как и его основной проект.
прочитал как «сука он…»))) что недалеко от истины, лол.
Сука рогатая это, наприме�…
Камерад Шайтан:
Ігор написал(а):
Скука,как и его основной проект.
прочитал как «сука он…»))) что недалеко от истины, лол.…
Ігор:
Melechesh always welcome