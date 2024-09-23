slayer riot fest
23.09.2024

Смотрим на реюнион SLAYER… под соусом

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SLAYER к трем своим реюнион-шоу этого года приурочили выпуск острого соуса «Raining Blood» (соусы, как я уже как-то рассказывала, — популярный вид мерча у металистов, после маек и алкоголя).

slayer hot souce

«Этот обжигающий соус полностью оправдывает свое брутальное название, объединяя смесь самых острых перцев в мире, которые буквально взорвут ваши вкусовые рецепторы! Обжигающий жар «Raining Blood» доведет вас до грани безумия, заставив судорожно искать спасение даже самых смелых любителей остроты.

Беспощадный и агрессивный, как музыка SLAYER, этот соус наносит сокрушительный удар — и это мастхэв для всех, кто жаждет острых ощущений, будь то поклонники чили или металхеды. Приготовьтесь окунуться в адскую стихию и позвольте неукротимому жару «Raining Blood» погрузить вас в пучину чувственного хаоса!»

Стоит соус недорого: $12 (плюс стоимость доставки), а в числе основных ингредиентов — ананас, пюре из красного перца-призрака, пюре из перца чили сорта «Серрано» и персики. Кому надо — сюда.

А еще любопытно посмотреть, в какой форме находятся вернувшиеся из пенсионного сатан’итория музыканты. 22 числа они выступили на Riot Fest в Чикаго, вывалив сетлист из 20 треков:

01. South Of Heaven
02. Reborn
03. Blood Red
04. Postmortem
05. Repentless
06. Payback
07. Temptation
08. Jihad
09. Seasons In The Abyss
10. Born Of Fire
11. War Ensemble
12. Hate Worldwide
13. Disciple
14. Dead Skin Mask
15. Hell Awaits
16. 213
17. Mandatory Suicide
18. Raining Blood
19. Black Magic
20. Angel Of Death

В общем, как будто бы и не прощались. С нетерпением жду этой пятницы — и потом обязательно расскажу, как это выглядит и ощущается вживую.

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