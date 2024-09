Смотрим на реюнион SLAYER… под соусом

SLAYER к трем своим реюнион-шоу этого года приурочили выпуск острого соуса «Raining Blood» (соусы, как я уже как-то рассказывала, — популярный вид мерча у металистов, после маек и алкоголя).

«Этот обжигающий соус полностью оправдывает свое брутальное название, объединяя смесь самых острых перцев в мире, которые буквально взорвут ваши вкусовые рецепторы! Обжигающий жар «Raining Blood» доведет вас до грани безумия, заставив судорожно искать спасение даже самых смелых любителей остроты.

Беспощадный и агрессивный, как музыка SLAYER, этот соус наносит сокрушительный удар — и это мастхэв для всех, кто жаждет острых ощущений, будь то поклонники чили или металхеды. Приготовьтесь окунуться в адскую стихию и позвольте неукротимому жару «Raining Blood» погрузить вас в пучину чувственного хаоса!»

Стоит соус недорого: $12 (плюс стоимость доставки), а в числе основных ингредиентов — ананас, пюре из красного перца-призрака, пюре из перца чили сорта «Серрано» и персики. Кому надо — сюда.

А еще любопытно посмотреть, в какой форме находятся вернувшиеся из пенсионного сатан’итория музыканты. 22 числа они выступили на Riot Fest в Чикаго, вывалив сетлист из 20 треков:

01. South Of Heaven

02. Reborn

03. Blood Red

04. Postmortem

05. Repentless

06. Payback

07. Temptation

08. Jihad

09. Seasons In The Abyss

10. Born Of Fire

11. War Ensemble

12. Hate Worldwide

13. Disciple

14. Dead Skin Mask

15. Hell Awaits

16. 213

17. Mandatory Suicide

18. Raining Blood

19. Black Magic

20. Angel Of Death

В общем, как будто бы и не прощались. С нетерпением жду этой пятницы — и потом обязательно расскажу, как это выглядит и ощущается вживую.

