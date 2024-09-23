Смотрим на реюнион SLAYER… под соусом

Смотрим на реюнион SLAYER… под соусомБлог
SLAYER к трем своим реюнион-шоу этого года приурочили выпуск острого соуса «Raining Blood» (соусы, как я уже как-то рассказывала, — популярный вид мерча у металистов, после маек и алкоголя).
«Этот обжигающий соус полностью оправдывает свое брутальное название, объединяя смесь самых острых перцев в мире, которые буквально взорвут ваши вкусовые рецепторы! Обжигающий жар «Raining Blood» доведет вас до грани безумия, заставив судорожно искать спасение даже самых смелых любителей остроты.
Беспощадный и агрессивный, как музыка SLAYER, этот соус наносит сокрушительный удар — и это мастхэв для всех, кто жаждет острых ощущений, будь то поклонники чили или металхеды. Приготовьтесь окунуться в адскую стихию и позвольте неукротимому жару «Raining Blood» погрузить вас в пучину чувственного хаоса!»
Стоит соус недорого: $12 (плюс стоимость доставки), а в числе основных ингредиентов — ананас, пюре из красного перца-призрака, пюре из перца чили сорта «Серрано» и персики. Кому надо — сюда.
А еще любопытно посмотреть, в какой форме находятся вернувшиеся из пенсионного сатан’итория музыканты. 22 числа они выступили на Riot Fest в Чикаго, вывалив сетлист из 20 треков:
01. South Of Heaven
02. Reborn
03. Blood Red
04. Postmortem
05. Repentless
06. Payback
07. Temptation
08. Jihad
09. Seasons In The Abyss
10. Born Of Fire
11. War Ensemble
12. Hate Worldwide
13. Disciple
14. Dead Skin Mask
15. Hell Awaits
16. 213
17. Mandatory Suicide
18. Raining Blood
19. Black Magic
20. Angel Of Death
В общем, как будто бы и не прощались. С нетерпением жду этой пятницы — и потом обязательно расскажу, как это выглядит и ощущается вживую.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 178
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Комментарии
Juris:
b4w:
МД больш падобныя на нейкі парадыйны бэнд, са значнай перавагай формы над зьместам. У той жа час, увесь гэты пастсаўковы пастпанк, ва ўсёй яго ванітнай прагажосьці д…
zzz:
Юрий написал(а):
Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))
Да да, а вот форточки с прайда, где педики с плакатами за днр, это как?))…
Anastasiya:
Назар Василич написал(а):
Почему-то никто не обратил внимание на один интересный факт — группа исполняет песни на русском языке, и, судя по Настиным вводным да…
Potato Lich:
Валера написал(а):
А вось 20 000 фэнаў / фаловераў гэта даволі салідная база для андэграўндавага ўзроўня, на якім знаходзіцца WT
Всё относительно, но в моем пон…
Назар Василич:
Почему-то никто не обратил внимание на один интересный факт — группа исполняет песни на русском языке, и, судя по Настиным вводным данным, весьма и весьма популярны �…
Другой Александр:
Назар Василич написал(а):
Другой Александр написал(а):
Колючий Вожык написал(а):
Просто дело тут даже не в том, кто кого поддерживает или нет…просто она надоел…
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
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Просто дело тут даже не в том, кто кого поддерживает или нет…просто она надоела смешивать музыку с каки�…
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