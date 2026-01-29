Слушаем! Титульный трек нового альбома NERVOSA «Slave Machine»Новинки и новости
Кузница экстрим-металисток (с момента основания в 2010-м в коллективе сменилось больше десятка дам), в этот апрель NERVOSA идет с новым, шестым полноформатным альбомом Slave Machine, титульная тема которого призвана взбодрить десны прямо сейчас. «С каждым разом ускоряясь и показывая новые стороны коллектива, мощный трэшевый трек с легким привкусом альтернативы стартует новую эру NERVOSA».
Трудно сказать, насколько именно новую (к тому же вместо заявленной альтернативы мне скорее слышится что-то «инфлеймовское»), но смотреть на яростно рубящих девушек действительно приятно. И песня хорошая. И Prika с годами становится только лучше.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
Комментарии
Merzbow:
Интересно, ей не надоело с каждым новым релизом менять состав?
Походу, тяжело с ней уживаться.…
Камерад Шайтан:
Чингачгук:
Христос Не Воскрес:
«Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие» — оригинальный пиар-ход может на ко�…
Другой Александр:
ЗЫ: Если у кого ещё «загорелось». Представьте, есть спортивная команда которая из любительского спорта решила перейти в профессиональный. И по ходу дела эта команда …
Другой Александр:
Другой Александр:
Олаф:
Ирнест:
Другой Александр:
Я понимаю, когда какие-нибудь шахтёры, врачи, научные работники и прочие трудяги сетуют на денежные проблемы. А к жалобам деятелей сферы развлечений совершенно рав�…
Дружище Христос:
Другой Александр:
Дружище Христос:
кузница невест-металисток
Интересно, ей не надоело с каждым новым релизом менять состав?
Походу, тяжело с ней уживаться.