NERVOSA
29.01.2026

Слушаем! Титульный трек нового альбома NERVOSA «Slave Machine»

Новинки и новости

Кузница экстрим-металисток (с момента основания в 2010-м в коллективе сменилось больше десятка дам), в этот апрель NERVOSA идет с новым, шестым полноформатным альбомом Slave Machine, титульная тема которого призвана взбодрить десны прямо сейчас. «С каждым разом ускоряясь и показывая новые стороны коллектива, мощный трэшевый трек с легким привкусом альтернативы стартует новую эру NERVOSA».

Трудно сказать, насколько именно новую (к тому же вместо заявленной альтернативы мне скорее слышится что-то «инфлеймовское»), но смотреть на яростно рубящих девушек действительно приятно. И песня хорошая. И Prika с годами становится только лучше.

  • Камерад Шайтан написал(а):

    кузница невест-металистокhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Merzbow написал(а):

    Интересно, ей не надоело с каждым новым релизом менять состав?
    Походу, тяжело с ней уживаться.

