Heljarmadr
29.12.2024

Слушаем: сольный проект вокалиста DARK FUNERAL Heljarmadr

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«В самый темный день года в Северном полушарии, завершая 2024 год, хочу предложить вам новый материал, изданный под моими псевдонимом, Heljarmadr», — написал вокалист DARK FUNERAL, в паспорте числящийся как Erik Andreas Vingbäck (а также по совместительству поющий и играющий в DOMGÅRD и GRÁ). Саксофон, виолончель, вокал Sarah Jezebel Deva… Послушаем?..

«Представленный сингл «A Poison to the Firmament» — это одна из двух тем будущего одноименного EP, который появится 1 января, — отметил музыкант, — пожалуйста, поставьте лайки, если вам понравится. В настоящий момент мы в поиске издающего лейбла, так что любая поддержка приветствуется. И спасибо всем за 2024 год. Попрощаемся с ним!»

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5 комментариев

  • jurgai написал(а):

    вполне слушабельно… ещё чутка разыграются, Сару выпрут(как водится) и вообще будет нормhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Юрий написал(а):

    Ничего нового я лично не услышал , но звучит не плохо , приятная музыка тем более звук прям отличный .

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  • goremyka написал(а):

    А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Merzbow написал(а):

    goremyka написал(а):
    А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно
    Некромантия. Но, могу ошибаться.

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  • Anastasiya написал(а):

    ChatGpt сказал, что Fleurety «Min Tid Skal Komme». Тоже примерно того периода, что Некромантия https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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