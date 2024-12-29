Слушаем: сольный проект вокалиста DARK FUNERAL Heljarmadr

Слушаем: сольный проект вокалиста DARK FUNERAL HeljarmadrНовинки и новости
«В самый темный день года в Северном полушарии, завершая 2024 год, хочу предложить вам новый материал, изданный под моими псевдонимом, Heljarmadr», — написал вокалист DARK FUNERAL, в паспорте числящийся как Erik Andreas Vingbäck (а также по совместительству поющий и играющий в DOMGÅRD и GRÁ). Саксофон, виолончель, вокал Sarah Jezebel Deva… Послушаем?..
«Представленный сингл «A Poison to the Firmament» — это одна из двух тем будущего одноименного EP, который появится 1 января, — отметил музыкант, — пожалуйста, поставьте лайки, если вам понравится. В настоящий момент мы в поиске издающего лейбла, так что любая поддержка приветствуется. И спасибо всем за 2024 год. Попрощаемся с ним!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 239
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Комментарии
Anastasiya:
ChatGpt сказал, что Fleurety «Min Tid Skal Komme». Тоже примерно того периода, что Некромантия …
Merzbow:
goremyka написал(а):
А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно
Некромантия. Но, могу ошибаться.…
goremyka:
А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно …
nihildrive:
Не то чтобы я был левак, но сама идея мерчухи с дохлыми буржуинами/олигархами/мажорами/гундяевцами/чекистами/генсеками и глумящимися над их телами изображёнными м�…
jurgai:
Катька верна себе — дикая дичь и жуткая жуть(слушать не обязательно и даже вредно)…
Алан Тюринг:
Bronco написал(а):
7 H. Target — группа талантливая, интересная и не исключаю, что за нее какие-то лейблы даже немного поборолись, предлагая различные условия, чтобы и�…
jurgis:
nihildrive написал(а):
Удивление и ржака будет, если Kari захочет с Фенризом воскресить Isengard и Storm.
сама формулировка уже «ржачная» (при том что Кари как бы никогда н…
Юрий:
Ничего нового я лично не услышал , но звучит не плохо , приятная музыка тем более звук прям отличный .…
jurgai:
вполне слушабельно… ещё чутка разыграются, Сару выпрут(как водится) и вообще будет норм…
b13:
Ghastly silence без шедевральных партий саксофона, барахло. Оригинал просто недостижим, по сравнению с этим поделием.…
Другой Александр:
goremyka написал(а):
Другой Александр написал:
goremyka написал(а):
Вот за Drukh реально обидно
Судя по тому что он стал мобиком только в августе этого года, попал он ту�…
Bronco:
Помню, было интервью с 7 H. Target. Они брутал дэт играют. Про гонорар не помню уже, речь шла или нет, но бабки на студию, не самого после…
Bronco:
Очередной лицемерный хрен, который втюхивает слушателям свой метал, но сам его не слушает. Я этого хрена тоже не слушал.…
вполне слушабельно… ещё чутка разыграются, Сару выпрут(как водится) и вообще будет норм
Ничего нового я лично не услышал , но звучит не плохо , приятная музыка тем более звук прям отличный .
А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно
goremyka написал(а):
А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно
Некромантия. Но, могу ошибаться.
ChatGpt сказал, что Fleurety «Min Tid Skal Komme». Тоже примерно того периода, что Некромантия