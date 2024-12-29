Слушаем: сольный проект вокалиста DARK FUNERAL Heljarmadr

Судя по тому что он стал мобиком только в августе этого года, попал он ту�…

Bronco:

Другой Александр написал(а):

Помню, было интервью с 7 H. Target. Они брутал дэт играют. Про гонорар не помню уже, речь шла или нет, но бабки на студию, не самого после…