Слушаем новый сингл MGLA «World-Without-Us»Новинки и новости
Студийная тишина во МГЛЕ затянулась настолько, что подоспел десятилетний юбилей предпоследнего альбома Exercises In Futility. И в связи с этим новинка: тема под названием «World-Without-Us», которая была частично написана именно в тот период.
«Изначально мы собирались сделать альбом из семи песен, и в студии записали барабаны с гитарами для всех семи. Позже, в процессе, решили остановиться на более компактном варианте, чтобы вписаться в винил. И одну песню убрали. Сейчас же, отмечая десятилетие релиза, мы решили, что это хороший повод завершить работу, доделав аранжировки, дописав бас и вокалы».
Ну а когда будет что-то действительно новое, группа молчит.
