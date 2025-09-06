mgla
06.09.2025

Слушаем новый сингл MGLA «World-Without-Us»

Новинки и новости

Студийная тишина во МГЛЕ затянулась настолько, что подоспел десятилетний юбилей предпоследнего альбома Exercises In Futility. И в связи с этим новинка: тема под названием «World-Without-Us», которая была частично написана именно в тот период.

«Изначально мы собирались сделать альбом из семи песен, и в студии записали барабаны с гитарами для всех семи. Позже, в процессе, решили остановиться на более компактном варианте, чтобы вписаться в винил. И одну песню убрали. Сейчас же, отмечая десятилетие релиза, мы решили, что это хороший повод завершить работу, доделав аранжировки, дописав бас и вокалы».

Ну а когда будет что-то действительно новое, группа молчит.

Количество просмотров: 12

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *