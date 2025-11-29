Blut aus Nord
29.11.2025

Слушаем! Новый альбом BLUT AUS NORD «Ethereal Horizons»

Новинки и новости

Французские волшебные, пространные, психоделические, воздушные, завораживающие BLUT AUS NORD не изменяют своей продуктивности — и с привычным темпом «альбом в год или максимум два» выпустили в мир очередную серию своих атмосферных трипов под названием Ethereal Horizons. Стрим альбома уже доступен — и, как мне кажется, поставить его в наушниках, уйти, шурша листьями и закатами, куда-нибудь в позднеосенние леса или горы, и… а что еще надо?

Прекрасная группа, абсолютно предсказуемая — и при этом совершенно особенная. Рекомендую!

Количество просмотров: 17

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *