Слушаем! Новый альбом BLUT AUS NORD «Ethereal Horizons»Новинки и новости
Французские волшебные, пространные, психоделические, воздушные, завораживающие BLUT AUS NORD не изменяют своей продуктивности — и с привычным темпом «альбом в год или максимум два» выпустили в мир очередную серию своих атмосферных трипов под названием Ethereal Horizons. Стрим альбома уже доступен — и, как мне кажется, поставить его в наушниках, уйти, шурша листьями и закатами, куда-нибудь в позднеосенние леса или горы, и… а что еще надо?
Прекрасная группа, абсолютно предсказуемая — и при этом совершенно особенная. Рекомендую!
Gerber:
Юрий написал(а):
А для меня очевидно , что THE BEATLES говнина , я огромное количество раз пытался вникнуть в их музыку , начинал слушать их с 70х годов прошлого столет…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, оригинал великой группы
Metallica: Hit the Lights (…
Чорны:
Вчера был на концерте Металлика Шоу.
Как , когда то было сказано, группа играет сама по себе, оркестр сам по себе.
Музыканты все охуенные.…
Ых:
Хорошо, что стали ездить не только по Европе и Америке. В Бахрейн стали заглядывать, в Индию, в ОАЭ… А у нас тут завтра ORIGIN и CRYPTOPSY (до них приезжали WATAIN, а ещё раньше NIL…
Nazgul:
Дед Аким написал(а):
P.S. Читал роман Петр 1 Алексея Николаевича Толстого — не Льва, другого великого
Я тоже читал сей роман и фильм смотрел 1937 года. …
Merzbow:
Эти «Правдорубы» и » Борцы»сказали, что не будут играть песню Nigger потому что время сейчас такое.
Ну ну……
Алесь:
Писюн с глазами написал(а):
Алесь написал(а):
Были вчера на их концерте в Бахрейне — разнесли клуб к херам. Четкие пацаны
А сколько народу было?
Клуб неболь…
Тварь:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
А интересно кто будет сейчас на вокале?
Вангую: будет Фабио Лионе …
Дед Аким:
Британская элита. Насчет места не знаю, история (самый беспристрастный арбитр) доказала, что они уступают, не такие великие как The Beatles, но не сильно уступают. Легенд…
Писюн с глазами:
Алесь написал(а):
Были вчера на их концерте в Бахрейне — разнесли клуб к херам. Четкие пацаны
А сколько народу было?…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Ну мне сольное творчество Мальвины не очень понравилось. Так на троечку. Она навсегда останется одной из вокалисток ARCH ENEMY. Майку Этому и компании повезло что у них �…
Алесь:
Были вчера на их концерте в Бахрейне — разнесли клуб к херам. Четкие пацаны …
Майкельсон мл.:
Христос Не Воскрес написал(а):
х.з. кого как воспитали — для меня роцк это AC/DC…. да хоть бы Pink Floyd и Led Zeppelin, а не вот весь этот лайтовый позор — попсовый/альтерна�…
Добавить комментарий