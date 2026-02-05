HecateEnthroned
05.02.2026

Слушаем новинку HECATE ENTHRONED. «Тела остались, однако духи давно истлели, оставив нас в мире, лишенном древней магии»

Новинки и новости

Еще одна длинная пауза между альбомами (Embrace Of The Godless Aeon вышел семь лет назад), и HECATE ENTHRONED снова в симфо-блэк-метал упряжке — причем в группе с 90-х и до сих пор остаются аж три участника. Лонгплей, который появится в конце марта, получил название The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried, и вокалист лично обещает «масштабные, эпичные, сокрушительные песни, выкованные в традиционном для HECATE ENTHRONED ключе и окутанные зловещей пеленой. Лирика основана на древних британских мифах и легендах».

Первым синглом коллектив выложил “Gallery Of Rotting Portraits”. «Сингл получил название от жуткой традиции сохранения тел в торфяных болотах, — поясняют британские мифоносцы, — там столетиями покоились такие фигуры, как Человек из Линдоу. “Gallery Of Rotting Portraits” использует эти “языческие жертвоприношения” как метафору гибельной преданности. Песня подчеркивает противоречия между ритуализированным прошлым — и пониманием, что силы оно никакой не имеет. Она сталкивает слушателя с холодной реальностью: тела остались, однако духи и суеверия, которые привели их туда, давно истлели, оставив нас в мире, лишенном древней магии».

