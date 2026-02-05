Слушаем новинку HECATE ENTHRONED. «Тела остались, однако духи давно истлели, оставив нас в мире, лишенном древней магии»Новинки и новости
Еще одна длинная пауза между альбомами (Embrace Of The Godless Aeon вышел семь лет назад), и HECATE ENTHRONED снова в симфо-блэк-метал упряжке — причем в группе с 90-х и до сих пор остаются аж три участника. Лонгплей, который появится в конце марта, получил название The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried, и вокалист лично обещает «масштабные, эпичные, сокрушительные песни, выкованные в традиционном для HECATE ENTHRONED ключе и окутанные зловещей пеленой. Лирика основана на древних британских мифах и легендах».
Первым синглом коллектив выложил “Gallery Of Rotting Portraits”. «Сингл получил название от жуткой традиции сохранения тел в торфяных болотах, — поясняют британские мифоносцы, — там столетиями покоились такие фигуры, как Человек из Линдоу. “Gallery Of Rotting Portraits” использует эти “языческие жертвоприношения” как метафору гибельной преданности. Песня подчеркивает противоречия между ритуализированным прошлым — и пониманием, что силы оно никакой не имеет. Она сталкивает слушателя с холодной реальностью: тела остались, однако духи и суеверия, которые привели их туда, давно истлели, оставив нас в мире, лишенном древней магии».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 72
1 comment
Комментарии
понурый митолизд:
Христос Не Воскрес:
Чингачгук:
Дьюк снова с нами — отлично. Осталось ещё Беладонну из Антракс выгнать и Буша вернуть и ваще агонь бует …
Другой Александр:
Стрёмное место. Попадались в сети видосы, как там местные бандосы расправляются с теми, кто им перешёл дорогу, снимают на камеру и распространяют для устрашения. По�…
Зануда:
kvltist:
kvltist:
Anastasiya:
Gennadius777 написал(а):
А что за группа на фото в начале статьи?
TURNSTILE.…
Gennadius777:
Polyphemus:
Из всего, что там было, только DEFTONES играют интересную тяжелую музыку. И альбом последний просто офигенский …
Камерад Шайтан:
Eum:
все эта новая эскадрилия музыкантов — нет слов..То ли я старый уже. Более-менее можно слушать Spiritbox и то выборочно (Jaded, Circle with me — классные песни). Sleep Token — это же ад, в пл�…
defplayer:
Альбом RS был лучшим в прошлом году среди номинантов на грэмми. Вот только 5 побед FF при 2х у следущих это, конечно, забавно. Благодаря, грэмми открыл для себя Paramore — This i…
ЖЫрно