MAYHEM Liturgy Of Death
04.11.2025

Слушаем: новинка MAYHEM «Weep For Nothing»

Новинки и новости

После выхода Daemon (2019) прошло немало лет, MAYHEM повсеместно концертировали, изредка выпускали какие-то синглы, начали продавать трусы с розовой каемкой (не шутка) — ну и наконец анонсировали новый альбом Liturgy Of Death, назначив релиз на февраль.

Тем, кто ждал достаточно нетерпеливо, сегодня коллектив презентовал аж семиминутную тему «Weep For Nothing». Согласно пресс-релизу, лейтмотивом Liturgy Of Death стала собственно смерть: тема потери, страх и беспомощность перед неизбежным, хрупкость бытия. Что, в общем, неудивительно: норвежцы, поди, уже немолоды, и стало быть, пришло время подумать о вечном. Однако — принимая во внимание заголовок «Weep For Nothing» — не ныть.

