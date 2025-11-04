Слушаем: новинка MAYHEM «Weep For Nothing»Новинки и новости
После выхода Daemon (2019) прошло немало лет, MAYHEM повсеместно концертировали, изредка выпускали какие-то синглы, начали продавать трусы с розовой каемкой (не шутка) — ну и наконец анонсировали новый альбом Liturgy Of Death, назначив релиз на февраль.
Тем, кто ждал достаточно нетерпеливо, сегодня коллектив презентовал аж семиминутную тему «Weep For Nothing». Согласно пресс-релизу, лейтмотивом Liturgy Of Death стала собственно смерть: тема потери, страх и беспомощность перед неизбежным, хрупкость бытия. Что, в общем, неудивительно: норвежцы, поди, уже немолоды, и стало быть, пришло время подумать о вечном. Однако — принимая во внимание заголовок «Weep For Nothing» — не ныть.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
Юрий:
Неинтересная музня. Убери из памяти факт того , что группа была в горе , и пройдёшь мимо не вспомнив , что играло в колонках .…
Юрий:
Ну ведь реальная херня , абсолютно пустая музыка , без малейшей изюминки , тут даже спорить не о чем.…
Юрий:
Ну не знаю , я ничего нового не услышал , как будто композиция с какого то из предыдущих альбомов , типа бонус трек .…
